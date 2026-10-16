Lula engata anúncios de medidas, e aliados temem dispersão

A campanha de Lula criou tantos fatos novos neste segundo turno que há uma dúvida entre aliados sobre se o efeito não pode ser contrário ao pretendido.

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A ida do candidato à reeleição ao Congresso nesta sexta-feira, 16, para a promulgação da PEC do fim da escala 6×1 pretendeu justamente criar uma “cauda longa” para a repercussão da medida, considerada um grande trunfo eleitoral para o PT.

A impressão era a de que uma medida vinha sendo anunciada atrás da outra, sem sequer dar tempo para o eleitorado processar as novidades.

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Na mesma semana em que o Senado votaria, em definitivo, a mudança na jornada de trabalho, por exemplo, Lula anunciou o perdão das dívidas dos MEIs, dividindo a atenção do noticiário.