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Lula engata anúncios de medidas, e aliados temem dispersão

A tentativa de manter a agenda positiva na reta final da eleição tem causado a impressão de que a sequência de medidas importantes estão disputando a atenção do eleitorado

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/10/2026 15:18

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Lula engata anúncios de medidas, e aliados temem dispersão
Lula engata anúncios de medidas, e aliados temem dispersão crédito: Foto: Carolina Curi/Agência Senado

A campanha de Lula criou tantos fatos novos neste segundo turno que há uma dúvida entre aliados sobre se o efeito não pode ser contrário ao pretendido.

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A ida do candidato à reeleição ao Congresso nesta sexta-feira, 16, para a promulgação da PEC do fim da escala 6×1 pretendeu justamente criar uma “cauda longa” para a repercussão da medida, considerada um grande trunfo eleitoral para o PT.

A impressão era a de que uma medida vinha sendo anunciada atrás da outra, sem sequer dar tempo para o eleitorado processar as novidades.

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Na mesma semana em que o Senado votaria, em definitivo, a mudança na jornada de trabalho, por exemplo, Lula anunciou o perdão das dívidas dos MEIs, dividindo a atenção do noticiário.

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