Família paga cerca de R$ 30 mil por férias em resort Hard Rock e espera dias de descanso, mas o que frustra os planos não é o preço da viagem

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Uma família do sul da Flórida teve o sonho de uma viagem transformada em pesadelo após cair em um golpe. Santiago Machado relata que pagou cerca de US$ 6 mil por um suposto pacote de férias no Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, que incluía quartos e voos.

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A oferta parecia legítima, pois foi apresentada por telefone por supostos representantes do hotel e chegou através de um amigo com uma assinatura em um programa de férias ligado à rede. "Pagamos cerca de 6 mil dólares em três quartos porque planejávamos trazer parentes de Cuba para Punta Cana para passar uma semana conosco, os netos", conta Machado.

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Ele decidiu expor o caso "precisamente para que não aconteça com mais ninguém". A família descobriu a fraude quando conhecidos, que também haviam comprado o pacote, tentaram viajar e verificaram que as reservas não existiam. "Não existe a reserva, não existem as passagens de avião, não existe nada", afirma.

Ao tentar contato com os vendedores, as ligações caíam. "Voltei a ligar e parece que a chamada caiu. Desligaram o telefone pela terceira vez e estavam rindo do outro lado", relata Machado. Mais de uma dezena de amigos caíram no mesmo golpe.

A parte mais difícil, segundo ele, foi dar a notícia à família em Cuba. "Imaginem, nossas mães choravam quando dissemos que não poderiam vir, que era tudo um golpe e que tínhamos perdido o dinheiro". Além do prejuízo financeiro, a família se preocupa com o vazamento de dados pessoais. "Essas pessoas têm todos os nossos dados, passaportes, tudo. Acho que é muito delicado".

Como se proteger

Especialistas alertam que esse tipo de fraude está em alta. Cinthya Lavin, porta-voz do Better Business Bureau (BBB), afirma que os criminosos usam nomes de empresas conhecidas para ganhar credibilidade. "Existem golpistas e operações que roubam a identidade de companhias legítimas, porque sabem que com uma empresa legítima têm essa isca", explica.

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Para se proteger, Lavin recomenda verificar diretamente com a rede hoteleira se a promoção existe. Outra dica é pagar com cartão de crédito, pois "o crédito tem mais proteção contra fraudes". Santiago Machado pagou parte da viagem com cartão e conseguiu que seu banco devolvesse o dinheiro enquanto o caso é investigado.