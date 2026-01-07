Como planejar uma viagem segura e evitar golpes com agências online

Planejar a viagem dos sonhos pode se tornar um grande problema quando a agência de turismo online não cumpre o prometido. Com a crescente oferta de pacotes na internet, aumentam também os riscos de golpes. Casos de empresas que não entregaram viagens contratadas têm causado prejuízos a consumidores, mantendo o alerta no setor.

A boa notícia é que, com atenção e alguns cuidados básicos, é possível se proteger e garantir que as férias ocorram sem surpresas desagradáveis. A principal recomendação é pesquisar antes de fechar negócio e desconfiar de ofertas que parecem boas demais para ser verdade. Adotar uma postura preventiva é o melhor caminho para evitar frustrações e perdas financeiras.

Para ajudar nessa tarefa, separamos sete dicas essenciais para contratar pacotes de viagem online com segurança.

Verifique a reputação da empresa

Antes de qualquer coisa, pesquise o histórico da agência. Consulte a reputação em sites como o Reclame Aqui, onde é importante avaliar não apenas a quantidade de reclamações, mas também como e se a empresa as resolve. Verifique também se há queixas registradas nos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon. Redes sociais e fóruns de viagem são ótimos termômetros para saber como a empresa trata seus clientes. Confirme o registro no Cadastur

O Cadastur é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo, mantido pelo Ministério do Turismo. Empresas sérias e legalizadas costumam ter esse registro, que pode ser consultado online gratuitamente. A ausência do cadastro é um sinal de alerta. Leia o contrato com muita atenção

Nunca feche um negócio sem ler todas as cláusulas do contrato. Preste atenção especial às políticas de cancelamento, reembolso, alteração de datas e o que exatamente está incluído no pacote: tipo de acomodação, passagens aéreas com taxas, traslados e passeios. Desconfie de preços muito baixos

Promoções com valores absurdamente abaixo do mercado devem ser vistas com desconfiança. Muitas vezes, podem esconder taxas extras, serviços de baixa qualidade ou, no pior dos casos, ser iscas para golpes. Compare os preços com os de outras agências conhecidas. Prefira pagamentos seguros

Dê preferência ao pagamento com cartão de crédito. Essa modalidade oferece mais segurança, pois permite contestar a compra e solicitar o estorno do valor caso o serviço não seja prestado. Evite transferências bancárias ou pagamentos via Pix para empresas desconhecidas ou sem comprovação de idoneidade. Confirme as reservas diretamente

Após a compra, entre em contato diretamente com o hotel e a companhia aérea para confirmar se as suas reservas foram realmente efetuadas e pagas pela agência. Faça isso assim que receber os comprovantes, e novamente alguns dias antes da viagem para maior segurança. Peça um e-mail de confirmação ou um código localizador para ter uma garantia extra. Guarde todos os comprovantes

Arquive todos os documentos relacionados à compra: e-mails trocados, contrato, comprovantes de pagamento e capturas de tela da oferta. Esses registros são fundamentais caso você precise acionar a justiça ou um órgão de defesa do consumidor para garantir seus direitos.

Seguindo essas orientações, você aumenta significativamente suas chances de ter uma experiência de viagem segura e livre de imprevistos.

