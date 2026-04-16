Vai viajar? Novo golpe usa dados reais de reservas de hotel para enganar
Especialistas revelam como fraudadores se infiltram em plataformas como o Booking.com para aplicar o golpe do 'Sequestro de Reservas'; veja como se proteger
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Especialistas em cibersegurança alertam para um golpe que tem como alvo viajantes após realizarem reservas de hotel. A fraude é altamente convincente por usar dados reais para enganar as vítimas.
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Em um período de maior movimentação de turistas, impulsionada por feriados e grandes eventos esportivos, o risco de fraudes digitais sofisticadas aumenta. A Norton, empresa de cibersegurança, identificou uma nova modalidade chamada “Sequestro de Reservas” (Reservation Hijack Scam).
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Segundo pesquisadores da Norton, os criminosos contatam pessoas que já fizeram reservas legítimas, aproveitando o momento em que estão mais vulneráveis, após a confirmação da hospedagem.
Como funciona o “Sequestro de Reserva”
Diferente do phishing tradicional, este golpe utiliza informações verdadeiras da reserva, como nome do hotel, datas da viagem e detalhes de pagamento, para que as comunicações pareçam autênticas. Os fraudadores conseguem até mesmo se infiltrar em plataformas como o Booking.com para enviar mensagens diretas aos viajantes.
Os pesquisadores da Norton observam:
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aumento de golpes direcionados a pessoas com reservas futuras de hotel;
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mensagens enviadas por meio de plataformas confiáveis e canais de aparência oficial;
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solicitações de pagamento urgentes vinculadas a reservas legítimas;
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tendência de golpes altamente personalizados.
“O que torna esse golpe especialmente perigoso é o nível de personalização”, explica Iskander Sanchez-Rola, diretor de IA e Inovação na Norton. “Os criminosos utilizam informações reais, o que faz com que a comunicação pareça legítima”.
Outros golpes que podem impactar os viajantes
A Norton também destaca outras fraudes comuns durante grandes eventos esportivos:
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envenenamento de SEO: sites maliciosos aparecem em resultados de busca para roubar dados ou instalar malware.
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contas fraudulentas em redes sociais: perfis falsos oferecem promoções ou ingressos para aplicar golpes.
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golpes de concursos online: concursos falsos coletam dados sensíveis dos participantes.
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venda ilegal de ingressos: esquemas oferecem ingressos inexistentes ou falsificados.
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campanhas de phishing e malware: e-mails e anúncios direcionam vítimas para downloads perigosos.
Como se proteger durante as viagens
Para evitar prejuízos, a Norton reuniu algumas recomendações:
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Desconfie de solicitações urgentes: hotéis raramente pedem pagamentos inesperados por mensagens. Em caso de dúvida, contate o estabelecimento por canais oficiais.
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Verifique a origem das mensagens: mesmo dentro de plataformas conhecidas, a comunicação pode ser fraudulenta. Confirme remetentes e não clique em links suspeitos.
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Tenha cautela com compras online: não confie em ingressos vendidos fora dos canais oficiais. Baixe aplicativos apenas de lojas oficiais e verifique se a URL começa com “https://”.
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Verifique as URLs antes de clicar: passe o mouse sobre o link para ver o endereço completo e procure por erros de digitação ou domínios estranhos.
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Nunca transfira dinheiro para contas pessoais: pagamentos devem ser feitos apenas em plataformas oficiais.
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Cuidado com ingressos impressos ou códigos QR: prefira ingressos digitais transferidos por meios oficiais, pois outros formatos podem ser facilmente copiados.
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Ative a autenticação em dois fatores (2FA): use senhas fortes e únicas para proteger suas contas.
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Proteja sua conexão e dispositivos: um antivírus confiável, como o Norton 360, e o uso de uma VPN podem aumentar a segurança durante as transações.
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Denuncie tentativas de fraude: se identificar um golpe, entre em contato com a plataforma oficial e registre uma denúncia junto às autoridades competentes.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.