Vai viajar? Novo golpe usa dados reais de reservas de hotel para enganar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Especialistas em cibersegurança alertam para um golpe que tem como alvo viajantes após realizarem reservas de hotel. A fraude é altamente convincente por usar dados reais para enganar as vítimas.

Em um período de maior movimentação de turistas, impulsionada por feriados e grandes eventos esportivos, o risco de fraudes digitais sofisticadas aumenta. A Norton, empresa de cibersegurança, identificou uma nova modalidade chamada “Sequestro de Reservas” (Reservation Hijack Scam).

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Segundo pesquisadores da Norton, os criminosos contatam pessoas que já fizeram reservas legítimas, aproveitando o momento em que estão mais vulneráveis, após a confirmação da hospedagem.

Como funciona o “Sequestro de Reserva”

Diferente do phishing tradicional, este golpe utiliza informações verdadeiras da reserva, como nome do hotel, datas da viagem e detalhes de pagamento, para que as comunicações pareçam autênticas. Os fraudadores conseguem até mesmo se infiltrar em plataformas como o Booking.com para enviar mensagens diretas aos viajantes.

Os pesquisadores da Norton observam:

aumento de golpes direcionados a pessoas com reservas futuras de hotel;

mensagens enviadas por meio de plataformas confiáveis e canais de aparência oficial;

solicitações de pagamento urgentes vinculadas a reservas legítimas;

tendência de golpes altamente personalizados.

“O que torna esse golpe especialmente perigoso é o nível de personalização”, explica Iskander Sanchez-Rola, diretor de IA e Inovação na Norton. “Os criminosos utilizam informações reais, o que faz com que a comunicação pareça legítima”.

Outros golpes que podem impactar os viajantes

A Norton também destaca outras fraudes comuns durante grandes eventos esportivos:

envenenamento de SEO: sites maliciosos aparecem em resultados de busca para roubar dados ou instalar malware .

contas fraudulentas em redes sociais: perfis falsos oferecem promoções ou ingressos para aplicar golpes.

golpes de concursos online: concursos falsos coletam dados sensíveis dos participantes.

venda ilegal de ingressos: esquemas oferecem ingressos inexistentes ou falsificados.

campanhas de phishing e malware: e-mails e anúncios direcionam vítimas para downloads perigosos.

Como se proteger durante as viagens

Para evitar prejuízos, a Norton reuniu algumas recomendações:

Desconfie de solicitações urgentes: hotéis raramente pedem pagamentos inesperados por mensagens. Em caso de dúvida, contate o estabelecimento por canais oficiais.

Verifique a origem das mensagens: mesmo dentro de plataformas conhecidas, a comunicação pode ser fraudulenta. Confirme remetentes e não clique em links suspeitos.

Tenha cautela com compras online: não confie em ingressos vendidos fora dos canais oficiais. Baixe aplicativos apenas de lojas oficiais e verifique se a URL começa com “https://”.

Verifique as URLs antes de clicar: passe o mouse sobre o link para ver o endereço completo e procure por erros de digitação ou domínios estranhos.

Nunca transfira dinheiro para contas pessoais: pagamentos devem ser feitos apenas em plataformas oficiais.

Cuidado com ingressos impressos ou códigos QR: prefira ingressos digitais transferidos por meios oficiais, pois outros formatos podem ser facilmente copiados.

Ative a autenticação em dois fatores (2FA): use senhas fortes e únicas para proteger suas contas.

Proteja sua conexão e dispositivos: um antivírus confiável, como o Norton 360, e o uso de uma VPN podem aumentar a segurança durante as transações.

Denuncie tentativas de fraude: se identificar um golpe, entre em contato com a plataforma oficial e registre uma denúncia junto às autoridades competentes. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.