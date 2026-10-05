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Avião tem motor em chamas após colisão com pássaro na Grande Recife

Incidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (5/10). Aeronave voltou e aterrissou em segurança

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Gabriel Botelho - Correio Braziliense
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Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Repórter
05/10/2026 20:07

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Motor de avião pega fogo na Grande Recife após choque com pássaro
Motor de avião pega fogo na Grande Recife após choque com pássaro crédito: Reprodução / 'X' / @deyvsoncharles

O motor de um avião pegou fogo em pleno voo enquanto sobrevoava Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, no início da tarde desta segunda-feira (5/10), após se chocar com um pássaro. Moradores da região registraram o momento, em que é possível ver as chamas e ouvir algumas explosões. 

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Assista a um dos registros compartilhados nas redes sociais: 




Avião precisou dar meia volta, mas chegou em segurança


Segundo nota enviada ao Correio pela Aena, concessionária responsável por operar o Aeroporto Internacional do Recife, de onde o avião saiu, o voo número 1587, da GOL Linhas Aéreas, havia decolado da capital pernambucana rumo ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No entanto, logo após o incidente, solicitou retorno ao ponto de partida.



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"Não foi declarada emergência. A aeronave pousou em segurança às 13h47, e encontra-se em solo". A empresa também informou que todos os passageiros realizaram o desembarque em segurança.  



Também por meio de nota, a GOL destacou que o pouso ocorreu "sem intercorrências após um birdstrike, uma colisão com pássaros que não oferece perigo aos passageiros", e que tudo "fluiu com segurança".

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Além disso, salientou que a aeronave foi encaminhada para manutenção, e que não houve fogo durante o episódio, apenas "faíscas momentâneas por conta do birdstrike, mas sem perigo". Todos os clientes a bordo receberam tratativas de acordo com a resolução 400 da Anac.  



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