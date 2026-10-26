Hospital Santa Helena recebe certificação IBSP contra TEV

O Hospital Santa Helena, localizado em Santo André, no ABC Paulista, recebeu a certificação do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente (IBSP) por seu protocolo de prevenção ao tromboembolismo venoso (TEV). Trata?se da primeira unidade da Rede Total Care, do Grupo Amil, na região a obter o selo após a promulgação da nova legislação federal.

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A certificação ocorre em razão da Lei nº 15.448/2026, sancionada em junho e publicada em 1º de julho, que obriga hospitais públicos e privados, bem como unidades de saúde com internação, a manter estrutura e protocolos específicos para a prevenção do TEV. A norma entra em vigor 180 dias após a publicação.

A avaliação realizada pelo IBSP ganha relevância diante das exigências impostas pela lei, que reforçam a necessidade de identificar pacientes com maior risco e de adotar medidas preventivas durante a internação.

Segundo Felipe Malafaia, gerente médico da Rede Total Care, o Hospital Santa Helena mantém rotinas de avaliação sistemática do risco de trombose venosa profunda e embolia pulmonar entre os pacientes internados, adotando medidas preventivas de acordo com as diretrizes médicas aplicáveis a cada caso: “Os profissionais de diferentes áreas atuam de forma integrada, seguindo protocolos clínicos e práticas voltadas à segurança do paciente.”

Malafaia destaca que a identificação precoce dos fatores de risco – como idade avançada, realização de cirurgias e presença de doenças preexistentes – é determinante para a prevenção eficaz do TEV. A legislação ainda prevê que as ações de prevenção podem ser conduzidas pelos Núcleos de Segurança do Paciente (NSPs), quando existentes nas instituições de saúde.

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Com a certificação, o Hospital Santa Helena reforça seu compromisso com a segurança do paciente e alinha suas práticas ao mandato nacional, contribuindo para a redução de complicações graves associadas ao tromboembolismo venoso.