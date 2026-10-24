CrossFit, Hyrox etc.: risco ou excelente exercício?

CrossFit, Hyrox e outras modalidades de alta intensidade ganharam um espaço enorme nos últimos anos. Academias estão cheias, competições reúnem milhares de atletas amadores e muita gente que antes tinha dificuldade para manter uma rotina de exercícios passou a treinar quatro ou cinco vezes por semana. Junto com esse crescimento veio uma pergunta que aparece frequentemente no consultório: essas modalidades são realmente boas para a saúde ou estamos criando uma nova geração de lesionados?

A resposta não cabe bem nos extremos. Existe quem enxergue esse tipo de treinamento como perigoso demais, especialmente por combinar corrida, levantamento de peso, saltos e exercícios realizados sob fadiga. No outro lado, há quem defenda que qualquer pessoa pode fazer qualquer movimento desde que esteja motivada. Nenhuma dessas posições me parece razoável. Exercício intenso pode ser excelente para a saúde, mas intensidade exige preparação.

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No caso do CrossFit, a ideia de que se trata de uma modalidade extraordinariamente perigosa não é sustentada de forma clara pelos estudos disponíveis. Revisões encontraram taxas de lesão comparáveis às de outros esportes recreacionais e modalidades de força, com ombro, coluna e joelho aparecendo entre as regiões mais afetadas. Experiência prévia, histórico de lesão, participação em competições e qualidade da supervisão parecem importar bastante. Ou seja, muitas vezes o problema não é simplesmente fazer CrossFit, mas como aquela pessoa está treinando.

O Hyrox acrescentou um elemento interessante a essa discussão. A modalidade alterna quilômetros de corrida com estações de exercícios funcionais, como sled push, lunges, remo e wall balls. É uma prova exigente e tem atraído principalmente adultos que conciliam trabalho, família e treinamento. Um estudo prospectivo publicado em 2026 encontrou uma quantidade relevante de problemas de saúde e lesões entre praticantes, reforçando algo que já percebemos na prática: o organismo precisa estar preparado não apenas para correr ou levantar peso, mas para repetir essas tarefas cansado.

E talvez esteja justamente aí a questão mais importante. O atleta profissional organiza a vida em torno do treinamento. Ele dorme pensando em recuperação, controla carga, alimentação e períodos de descanso. O atleta amador frequentemente faz o contrário: trabalha o dia inteiro, dorme seis horas, enfrenta trânsito, cuida dos filhos e encaixa um treino intenso às sete da noite. No , tenta melhorar seu tempo. A sessão pode ser parecida com a de um atleta, mas a capacidade de recuperação é completamente diferente.

Isso não significa que devemos desencorajar essas modalidades. Pelo contrário. Poucas coisas são mais positivas do que ver adultos encontrando prazer em se exercitar, ganhando força e criando uma rotina consistente. Treinamento de força e atividade cardiovascular trazem benefícios amplos para saúde, e as recomendações atuais continuam valorizando o exercício resistido como parte fundamental da aptidão física. O cuidado está em não confundir disposição com preparo.

Um iniciante não precisa realizar o mesmo volume, velocidade ou carga de alguém que treina há cinco anos. Parece óbvio, mas a dinâmica coletiva muitas vezes dificulta essa percepção. Existe música, cronômetro, ranking, amigos ao lado e uma vontade natural de acompanhar o grupo. Quando a técnica começa a piorar pela fadiga, surge a hora de saber reduzir carga, diminuir repetições ou simplesmente parar. Isso não é fracasso no treino. É inteligência de treinamento.

Na ortopedia, vemos bastante o resultado do aumento abrupto de carga. Tendinopatias do Aquiles, dores no joelho, fascite plantar, lesões musculares e fraturas por estresse geralmente não aparecem porque um exercício específico é proibido. Muitas surgem quando a quantidade de estímulo aumenta mais rápido do que a capacidade de adaptação do tecido. O corpo aceita carga e precisa dela, mas precisa de tempo para se adaptar.

Por isso, a técnica também importa. Levantar peso cansado não é necessariamente errado, mas exige ínio prévio do movimento. Correr depois de uma sequência pesada de exercícios faz parte da proposta do Hyrox, porém a mecânica da corrida muda com a fadiga. Um bom treinador precisa saber diferenciar esforço esperado de perda perigosa de qualidade do movimento. Para quem está começando, construir força, mobilidade e capacidade cardiovascular antes de buscar performance é um investimento, não perda de tempo.

O melhor exercício é aquele que a pessoa consegue fazer com consistência, prazer e progressão. Para algumas, será caminhada. Para outras, musculação. E para muita gente será justamente levantar peso, correr e terminar o treino completamente cansado ao lado dos amigos. Não há nada de errado nisso.

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O cuidado é não transformar cada treino em uma prova e cada semana em uma tentativa de superar a anterior. O corpo melhora quando existe estímulo, mas melhora ainda mais quando existe tempo para responder a esse estímulo. Treinar forte é saudável. Aprender quando acelerar e quando reduzir talvez seja a parte mais difícil e mais importante do treinamento.