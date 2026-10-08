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Goleiro aplica substância na trave e levanta suspeita de bruxaria em jogo entre seleções

Episódio aconteceu durante a partida, chamou a atenção dos jogadores e torcedores e chegou a provocar a intervenção do árbitro

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No Ataque
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Repórter
08/10/2026 11:21

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Goleiro aplica substância na trave e levanta suspeita de bruxaria em jogo entre seleções
Goleiro aplica substância na trave e levanta suspeita de bruxaria em jogo entre seleções crédito: No Ataque Internacional
Goleiro aplica substância na trave e levanta suspeita de bruxaria em jogo entre seleções
Goleiro aplica substância na trave e levanta suspeita de bruxaria em jogo entre seleções (Jogador da Guatemala celebra classificação após vitória tensa sobre o Suriname na Liga das Nações da Concacaf)

A Seleção da Guatemala venceu o Suriname por 1 a 0 no Estádio Manuel Felipe Carrera, conhecido como El Trébol. O resultado garantiu a classificação da equipe mandante para as quartas de final da Liga das Nações da Concacaf.

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O confronto foi marcado por momentos de tensão dentro e fora de campo. Os jogadores do Suriname fizeram provocações em direção às arquibancadas, uma batalha campal aconteceu após o apito final e um episódio inusitado envolveu o goleiro reserva visitante.

Goleiro passa substância na trave

Logo no início do segundo tempo, com a partida ainda em andamento, o goleiro reserva do Suriname se aproximou da própria meta. O jogador aplicou uma espécie de bálsamo no poste direito.

Torcedores presentes no estádio relataram que o atleta também desenhou cruzes no local. A cena chamou a atenção do público e acabou interpretada por alguns espectadores como uma tentativa de realizar um ritual de bruxaria.

Ao perceber a movimentação, Kenderson Navarro, goleiro reserva da Guatemala e atleta do Municipal, foi até a trave para retirar o produto. Navarro confrontou o adversário e reclamou da atitude, criando um atrito enquanto a bola rolava.

Árbitro intervém e equipe da casa decide no fim

Poucos segundos depois, o goleiro reserva do Suriname tentou aplicar o bálsamo no poste novamente. A atitude foi mais uma vez associada por membros da torcida a um suposto ritual de bruxaria.

O árbitro da partida notou a nova tentativa, paralisou o jogo e mandou o atleta retornar ao banco de reservas. Não houve confirmação oficial de que o gesto ou a substância tivessem ligação com bruxaria.

Mesmo diante do clima tenso e das paralisações, a Guatemala buscou a vitória diante de seus torcedores. Quando o placar sem gols se encaminhava para o término, Matt Evans marcou aos 90 minutos e 6 segundos.

O gol aos 90+6 garantiu o triunfo por 1 a 0. Com o placar final, a Guatemala avançou para as quartas de final da Liga das Nações da Concacaf e eliminou as chances do Suriname de disputar a fase seguinte.

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