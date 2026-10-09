Argentino especulado no Cruzeiro segue internado e revela quase morte por causa de cárie (O ex-atacante Daniel Osvaldo, que enfrentou um problema de saúde grave, em registro de sua carreira no futebol ao lado de Lionel Messi)

O ex-atacante Daniel Osvaldo, de 40 anos, segue internado em uma unidade de terapia intermediária após enfrentar um grave problema de saúde que colocou sua vida em risco.

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Em entrevista ao programa Infobae Al Amanecer, o argentino revelou que uma cárie não tratada provocou uma infecção que atingiu seu pulmão direito.

Segundo o relato do ex-jogador, os sintomas iniciais foram confundidos com dores musculares, o que atrasou a procura por atendimento médico. Com o agravamento do quadro, Osvaldo precisou ser hospitalizado e chegou a ficar internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI).

Durante a internação, os médicos identificaram a origem dentária da infecção e realizaram a extração do dente afetado. Após o procedimento cirúrgico, o quadro clínico começou a apresentar evolução positiva. A equipe médica segue realizando exames e culturas para verificar se outros fatores contribuíram para o desenvolvimento da infecção.

O argentino explicou que estava com as defesas do organismo baixas quando adoeceu. Sob observação constante e recebendo medicação, ele aguarda os resultados dos novos exames para que possa ser transferido para um quarto comum nos próximos dias.

Daniel Osvaldo toma decisão após susto

O problema de saúde provocou mudanças diretas nos hábitos do ex-atacante. Durante a entrevista, Osvaldo afirmou que está há duas semanas sem fumar e que pretende abandonar definitivamente o cigarro.

Não penso em fumar nunca mais, declarou o argentino ao falar sobre a decisão.

Ele também relatou melhoras físicas desde que parou de fumar, incluindo avanços na qualidade do sono e o retorno do olfato.

Ex-atacante quase parou no Cruzeiro

Conhecido por defender clubes como Roma, Juventus, Inter de Milão e Boca Juniors, Osvaldo também atuou pela seleção italiana. Ele encerrou a carreira no futebol no início desta década para se dedicar à música.

Em 2015, o atacante chegou a ser cotado para atuar no futebol brasileiro, com a possibilidade de reforçar o Cruzeiro.

Após ter o contrato rescindido pelo Southampton, Osvaldo recusou uma oferta do Boca Juniors, clube pelo qual havia atuado por empréstimo no primeiro semestre daquele ano. Livre no mercado, teve seu nome ligado à Raposa, mas acabou acertando com o Porto, de Portugal.

Atualmente, o ex-atacante permanece em recuperação hospitalar e aguarda a conclusão dos exames para avançar no processo de recuperação e receber alta.

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