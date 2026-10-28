Argenta lidera receita líquida entre as maiores do Sul

A ARGENTA conquistou o 1º lugar em receita líquida no setor Comércio – Atacado e Varejo no ranking 500 Maiores do Sul. O ecossistema também avançou três posições na classificação geral, chegando ao 23º lugar, e passou da 9ª para a 8ª colocação entre as 100 Maiores do Rio Grande do Sul e manteve a 3ª posição entre as empresas gaúchas com maior receita líquida. Os resultados refletem o crescimento consistente de um negócio que começou há mais de quatro décadas, em Flores da Cunha (RS), e hoje reúne empresas de diferentes segmentos, conectadas por uma cultura que coloca o cliente no centro das decisões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A trajetória começou em 1985, quando os irmãos Neco e Deunir Argenta fundaram a Ditrento Comércio e Representações, em Flores da Cunha. Em uma sala alugada de 12 metros quadrados, com uma máquina de escrever e um telefone instalado, iniciaram a revenda e a distribuição de produtos para a indústria vinícola da Serra Gaúcha, atendendo às demandas do setor.

Para aproveitar as viagens, passaram a buscar açúcar em São Paulo e fornecê-lo a clientes. Foi nessa rotina que surgiu a oportunidade de ingressar no setor de combustíveis. Como os postos não abriam aos fins de semana, o abastecimento dificultava as entregas. Atentos a essa necessidade, os irmãos propuseram ampliar o funcionamento de um posto em Flores da Cunha, estendendo o atendimento aos sábados, domingos e feriados. Em 1993, iniciaram no mercado de combustíveis. Quatorze anos depois, vieram as primeiras lojas de conveniência com marca própria. A iniciativa marcou o início de uma trajetória pautada pela identificação de oportunidades e pela busca de soluções para os clientes, princípios que continuam presentes na atuação da ARGENTA.

O que começou com o transporte de mercadorias e a operação de um posto de combustíveis se transformou, ao longo dos anos, em um ecossistema de negócios com atuação nacional. A ARGENTA ampliou sua presença no mercado de combustíveis, consolidou operações de distribuição e redes de postos e diversificou suas atividades. Hoje, suas empresas atuam em quatro frentes que se complementam: energia, mobilidade, experiência e facilidades, reunindo diferentes soluções para atender às necessidades de clientes e parceiros.

Expansão e diversificação dos negócios

A distribuição e a comercialização de combustíveis têm papel central na trajetória de expansão da ARGENTA. A atuação das distribuidoras, aliada às redes de postos próprios e bandeirados, contribui para ampliar a presença do ecossistema em diferentes mercados e fortalecer o relacionamento com revendedores, parceiros comerciais e consumidores. Negócios como SIM Distribuidora, Charrua e SIM Rede integram essa estrutura, que combina distribuição e varejo de combustíveis e desempenha função relevante na dimensão alcançada pelo grupo. A expansão também contempla a NEXTA, responsável pelo desenvolvimento dos postos PETRONAS no Brasil.

A partir dessa base, a ARGENTA diversificou suas atividades e estruturou um ecossistema que conecta energia, mobilidade, experiência e facilidades. Essas quatro frentes reúnem negócios voltados ao abastecimento, à circulação de pessoas e mercadorias, à oferta de serviços e à criação de experiências para diferentes públicos. Além da distribuição e do varejo de combustíveis, a atuação abrange lubrificantes, logística, soluções financeiras, conveniência e vitivinicultura. Empresas como SIM Lubrificantes, Querodiesel, A27, AIVA, SIM Aviação, Vinícola Luiz Argenta, Arlazul, FROTAÚNICA e BRAVO integram essa estrutura, ampliando a diversidade de soluções oferecidas pelo ecossistema.

A diversidade de negócios da ARGENTA é sustentada por uma cultura comum, que orienta a atuação de todas as empresas do ecossistema. A paixão por servir, a eficiência operacional, a governança e o compromisso de colocar o cliente no centro das decisões são princípios que conectam as diferentes operações. Construída desde os primeiros anos da empresa, essa cultura contribui para preservar a identidade da ARGENTA e sustentar seu crescimento consistente, acompanhando a expansão geográfica e a entrada em novos segmentos.

Para Neco Argenta, presidente da ARGENTA, o crescimento dos negócios está ligado à capacidade de identificar oportunidades, adaptar a atuação da empresa e manter os valores que orientam o ecossistema desde sua origem. “Queremos crescer com o mesmo ímpeto lá do início, quando começamos, somado à maturidade empresarial que alcançamos”, afirma.

A combinação entre a expansão das operações, a diversificação dos negócios e a manutenção de uma cultura comum ajuda a contextualizar os resultados alcançados no ranking 500 Maiores do Sul. A liderança em receita líquida no setor Comércio – Atacado e Varejo, somada ao avanço nas classificações regional e estadual, evidencia a dimensão alcançada pela ARGENTA ao longo de mais de quatro décadas de atuação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A nova edição do ranking 500 Maiores do Sul foi apresentada em evento realizado no dia 26 de outubro, na Fiergs, no Rio Grande do Sul.