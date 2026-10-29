Mais um policial militar é baleado durante tentativa de assalto na RMBH

Um policial militar de folga foi baleado na perna esquerda durante uma tentativa de assalto na BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (29/10), nas proximidades da Ceasa. O caso ocorre dois dias após outro militar de folga ser atingido por disparos durante uma tentativa de assalto no Bairro Silveira, na Região Nordeste da capital, na madrugada de terça-feira (27). Na ocasião, três suspeitos foram detidos. Segundo informações, as duas ocorrências não têm relação.

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De acordo com as informações preliminares da Polícia Militar (PM), o militar foi abordado por dois homens que estavam em outra motocicleta. Ao perceber a tentativa de roubo, ele reagiu e acabou atingido por um disparo na perna esquerda.

Mesmo ferido, o policial conseguiu se deslocar até a unidade policial mais próxima, onde recebeu atendimento inicial. Em seguida, foi encaminhado para uma unidade hospitalar militar.

O estado de saúde dele é estável, sem risco maior, conforme as informações da PM. Os dois suspeitos não haviam sido presos até a última atualização dessa matéria, e as equipes seguem as investigações para localizá-los. A ocorrência segue em andamento.

Segundo informações, o caso não tem relação com a ocorrência registrada na madrugada de terça-feira (27/10), quando outro policial militar de folga foi baleado durante uma tentativa de assalto no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Na ocasião, o militar estava dentro de um carro estacionado quando foi atingido por disparos. Três suspeitos, sendo dois homens, de 18 e 30 anos, e um adolescente de 15 foram detidos. Um quarto suspeito foi identificado, mas ainda não havia sido localizado. A vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, onde permanece sob cuidados médicos. O estado de saúde não foi divulgado.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.