Umios e Wah Kong concluem consórcio estratégica no setor de alimentos para animais de estimação no Sudeste Asiático; Japan Corporate Advisory Institute atuou como consultor na transação

A Umios Corporation (TOKYO Prime: 1333; anteriormente Maruha Nichiro) e a Wah Kong Corporation concluíram a criação de um consórcio estratégico centrado na Pet World International Sdn. Bhd. ("PWI"), uma das principais empresas de alimentos para animais de estimação da Malásia.

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Como parte da transação, a Umios investiu aproximadamente 11,4 bilhões de ienes para adquirir uma participação de 51% na PWI por meio de uma holding recém-criada.

A PWI detém a segunda maior participação no mercado de alimentos para animais de estimação da Malásia — sendo a líder entre as empresas locais (segundo a NielsenIQ) — e opera a única fábrica de alimentos para animais do país com certificação BRC. A empresa conta com cerca de 350 funcionários, comercializa seus produtos em mais de 10.000 lojas físicas e canais próprios de comércio eletrônico, e registrou vendas consolidadas de aproximadamente 12,4 bilhões de ienes no ano encerrado em setembro de 2025.

O consórcio combina os pontos fortes da Umios em alimentos úmidos com a capacidade da PWI em alimentos secos, criando uma oferta abrangente para cães e gatos, tanto em alimentos úmidos quanto secos. Espera-se que a parceria integre as redes de vendas, portfólios de produtos, capacidades de fabricação e a expertise em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) de ambas as partes para acelerar o crescimento em toda a Ásia. A Umios estabeleceu como meta para o segmento de alimentos para animais de estimação um lucro operacional de aproximadamente 10 bilhões de ienes e um ROIC de cerca de 18% até o ano fiscal encerrado em março de 2028.

“Ao longo de muitos anos, transformamos a PWI em uma das principais empresas de alimentos para animais de estimação da Malásia, e nossa prioridade era encontrar um parceiro que pudesse ajudar a levar a companhia à sua próxima fase de crescimento, compartilhando nossa visão de longo prazo para o negócio”, afirmou Choy Peng Yew, acionista e CEO da PWI. “A Umios traz ampla expertise em alimentos para animais de estimação, desenvolvimento de produtos e mercados internacionais, o que é altamente complementar aos pontos fortes da PWI. Ao combinar essas capacidades, acreditamos que podemos acelerar o crescimento da PWI para além da Malásia e transformar a empresa em uma plataforma líder no setor de alimentos para animais de estimação em toda a Ásia e além.”

“A PWI possui uma marca de destaque e uma forte capacidade de produção na Malásia, sendo a parceira ideal para acelerar nossa estratégia de alimentos para animais de estimação em toda a Ásia”, disse Kimihiro Takaya, diretor executivo, diretor da Divisão de Estratégia de Negócios Internacionais e diretor da Unidade de Produtos Químicos Finos da Umios. “O JCAI conectou as duas partes com profundo conhecimento e experiência no Sudeste Asiático, ajudando a construir a confiança que sustenta esta parceria.”

Japan Corporate Advisory Institute, Ltd. (“JCAI”), uma empresa de consultoria em fusões e aquisições (M&A) transfronteiriças sediada em Tóquio e com foco no Japão, Sudeste Asiático e Índia, atuou como consultor financeiro na transação, assessorando em estratégia, avaliação (valuation), negociações e documentação até a conclusão do negócio.

“Transações transfronteiriças bem-sucedidas baseiam-se, em última análise, no alinhamento de estratégia, valor e confiança”, disse Olimjon Sadinov, sócio-diretor do JCAI. “A Umios e a PWI trazem capacidades complementares e uma ambição compartilhada de criar uma plataforma líder em alimentos para animais de estimação em toda a Ásia. O JCAI se orgulha de ter ajudado a transformar essa ambição estratégica em uma parceria.”

Sobre o JCAI

Japan Corporate Advisory Institute, Ltd. (“JCAI”) é uma empresa de consultoria em fusões e aquisições (M&A) transfronteiriças focada em transações no corredor Japão–Sudeste Asiático–Índia. Com sede em Tóquio, a JCAI assessora empresários, empresas e investidores em operações estratégicas de fusões e aquisições (M&A) em toda a região da Ásia-Pacífico (APAC).

A JCAI também opera o "SPEED M&A" no Japão e o "BizBank" na ASEAN — uma das maiores redes de M&A do Japão, contando com mais de 20.000 membros.

Sede: Holland Hills Mori Tower 13F, 5-11-1 Toranomon, Minato-ku, Tóquio

Diretor representante: Takahiro Jono

Website:https://jcai.co.jp/

LinkedIn:https://jp.linkedin.com/company/jcai-ltd

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