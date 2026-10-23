Maternidade recebe Selo de Segurança do Paciente

O Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho (Pedro Leopoldo / MG), 30 leitos, unidade própria do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), recebeu oficialmente em 21 de outubro o Selo de Segurança do Paciente, concedido pela empresa Epimed Solutions, em parceria com o Instituto Brasileiro em Segurança do Paciente (IBSP).

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Segundo Thais Damiani, diretora executiva da unidade, o reconhecimento é resultado "do empenho coletivo da equipe e representa mais um avanço na busca por uma assistência cada vez mais segura, qualificada e humanizada".

Quatorze unidades administradas pelo INDSH em todo o país obtiveram ou renovaram o Selo de Segurança do Paciente, emitido pela Epimed Solutions. O selo é concedido às instituições que atendam aos critérios de promoção das boas práticas assistenciais relacionadas à gestão de incidentes e eventos adversos.

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A conquista evidencia a compromisso contínuo da instituição com as Metas Internacionais de Segurança do Paciente, estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e adotadas pelo Ministério da Saúde, reforçando práticas essenciais para a redução de riscos e a melhoria da qualidade assistencial.