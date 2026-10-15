O que o café tem a ver com as bactérias do intestino? Pesquisas destacadas por especialista apontam uma associação que exige cuidado

O epidemiologista britânico Tim Spector explicou, em entrevista concedida ao "The Telegraph", que o café oferece múltiplos benefícios para a saúde. Durante a década de 1980, a bebida era associada a riscos cardiovasculares, ideia atualmente descartada pela investigação científica.

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Estudos recentes apontam que pessoas que consomem café têm 15% menos risco de sofrer com doenças do coração. Tanto a versão tradicional quanto a variedade descafeinada apresentam compostos benéficos para o organismo.

Estímulo para a microbiota intestinal

Spector apontou que uma xícara de café filtrado fornece 1,5 grama de fibra solúvel, nutriente que ajuda a alimentar os micróbios intestinais. Esse volume equivale ao consumo de uma tangerina e atua diretamente na manutenção do equilíbrio digestivo.

O especialista afirmou textualmente que: "os bebedores de café têm um microbioma intestinal mais diverso que os não bebedores de café". Essa característica resulta em uma vantagem ligada a uma melhor saúde geral. O pesquisador enfatizou a presença abundante da Lawsonibacter, uma bactéria que cresce e prospera graças a essa fibra.

Ação dos polifenóis e valor nutricional

O café representa uma fonte importante de polifenóis, substâncias antioxidantes que reduzem a inflamação e o estresse oxidativo. O leite pode diminuir a concentração desses elementos, mas a bebida continua sendo uma aliada do intestino.

Por se tratar de um produto fermentado, o alimento também fornece probióticos e sabores complexos que ampliam seu valor nutricional. Em razão desses fatores, Spector considera o café uma das bebidas mais saudáveis, ao lado do chá-verde e do matchá.

Impactos no organismo e quantidade indicada

O consumo regular de café se relaciona com efeitos imediatos e duradouros. No curto prazo, a ingestão promove:

maior capacidade de concentração;

melhoria no estado de ânimo;

mais disposição e energia.

Em longo prazo, diferentes investigações científicas vinculam o hábito a benefícios protetores contra condições graves:

Para obter esses resultados na saúde física e mental, Spector recomenda o consumo situado entre duas e quatro xícaras diárias. Essa quantidade indicada deve ser sempre ajustada de forma individual para cada pessoa.