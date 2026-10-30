RESULTADO
Conheça os vencedores do 2º Concurso de Confeitaria e Quitanda de BH
Seis pequenos negócios foram premiados durante cerimônia realizada nesta sexta-feira (31/10)
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Bolo Entre milhos e Minas, de Silvana Corrêa Foto: Wander Faria/Divulgação
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Sorvete Arroz doce da vovó, do Ateliê Gastronômico Abra Foto: Wander Faria/Divulgação
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Torta de nozes, chocolate e café Legado de Lourdes, do Beggiato Restaurante Foto: Wander Faria/Divulgação
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Bolo de milho com requeijão, do Analú Atelier de Doces Foto: Wander Faria/Divulgação
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Torta Milho que te quero verde, da Escola de Culinária Vera Melo Foto: Wander Faria/Divulgação
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Seis pequenos negócios foram premiados no 2º Concurso de Confeitaria e Quitanda Mineira de BH, que teve curadoria da chef confeiteira Carol Mesquita (ao centro) Foto: Celina Aquino/EM/D.A Press