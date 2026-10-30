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Conheça os vencedores do 2º Concurso de Confeitaria e Quitanda de BH

Seis pequenos negócios foram premiados durante cerimônia realizada nesta sexta-feira (31/10)

Celina Aquino
  • 1º lugar Confeitaria: Bolo Entre milhos e Minas, de Silvana Corrêa
    Bolo Entre milhos e Minas, de Silvana Corrêa Foto: Wander Faria/Divulgação
  • 2º lugar Confeitaria: Sorvete Arroz doce da vovó, do Ateliê Gastronômico Abra
    Sorvete Arroz doce da vovó, do Ateliê Gastronômico Abra Foto: Wander Faria/Divulgação
  • 3º lugar Confeitaria: Torta de nozes, chocolate e café Legado de Lourdes, do Beggiato Restaurante
    Torta de nozes, chocolate e café Legado de Lourdes, do Beggiato Restaurante Foto: Wander Faria/Divulgação
  • 1º lugar Quitanda: Bolo de milho com requeijão, do Analú Atelier de Doces
    Bolo de milho com requeijão, do Analú Atelier de Doces Foto: Wander Faria/Divulgação
  • 3º lugar Quitanda: Torta Milho que te quero verde, da Escola de Culinária Vera Melo
    Torta Milho que te quero verde, da Escola de Culinária Vera Melo Foto: Wander Faria/Divulgação
  • Seis pequenos negócios foram premiados no 2º Concurso de Confeitaria e Quitanda Mineira de BH, que teve curadoria da chef confeiteira Carol Mesquita (ao centro)
    Seis pequenos negócios foram premiados no 2º Concurso de Confeitaria e Quitanda Mineira de BH, que teve curadoria da chef confeiteira Carol Mesquita (ao centro) Foto: Celina Aquino/EM/D.A Press
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