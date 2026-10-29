Inmet emite alertas de tempestade para regiões de MG nesta quinta-feira
Ao todo, 11 regiões do estado de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas fortes
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestade e chuvas intensas para regiões de Minas Gerais nesta quinta-feira (29/10). O aviso de perigo prevê chuva forte, ventos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Já o aviso de perigo potencial indica chuva de menor intensidade e ventos de até 60km/h. Os avisos são válidos até as 23h59.
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Alerta laranja
O alerta laranja, prevê tempestade com chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Esse alerta abrange as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste de Minas, Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Alerta amarelo
O alerta amarelo prevê chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Esse alerta inclui as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste de Minas e Norte de Minas.
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Instruções do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.