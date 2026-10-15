Escola técnica implanta IA que adapta conteúdo a cada aluno

O Centro de Profissionalização e Educação Técnica (CPET), escola técnica que oferece mais de 40 formações na modalidade a distância, passou a disponibilizar, em 1º de outubro, o Estudo Interativo, ferramenta de aprendizagem com inteligência artificial integrada ao seu Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A iniciativa parte de uma premissa: a educação a distância permitiu que milhões de brasileiros conciliassem formação profissional com trabalho e família, mas a flexibilidade só se converte em aprendizagem quando o aluno sabe onde concentrar seu tempo. Para o CPET, tecnologia e EAD funcionam juntos para reduzir essa distância entre estudar e aprender.

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O desafio cresce junto com a demanda. A educação profissional e tecnológica chegou a 3,1 milhões de matrículas em cursos técnicos em 2025, o maior volume já registrado no país, segundo o Censo Escolar do Inep. Ampliar o acesso, porém, não garante a permanência. No ensino superior a distância, a evasão chegou a 41,6% em 2024, de acordo com o Mapa do Ensino Superior no Brasil 2026, do Instituto Semesp. O dado não se refere aos cursos técnicos, mas mostra o tamanho da dificuldade de quem estuda sozinho, em horários fragmentados, sem saber se está avançando. Grande parte do abandono começa quando o aluno se sente perdido no conteúdo. A personalização é uma das respostas a esse problema.

O Estudo Interativo foi desenvolvido em parceria com a Thea Study, empresa de tecnologia educacional especializada em aprendizagem ativa e adaptativa. A ferramenta usa as respostas do aluno durante as sessões de estudo para decidir dois pontos: quais assuntos apresentar e de que forma ensiná-los. Quando identifica erros recorrentes em um tema, a plataforma reforça aquele ponto e também disponibiliza diversas abordagens até que o aluno identifique seu melhor formato de aprendizagem. Conteúdos já dominados aparecem com menos frequência. Assim, dois alunos do mesmo curso podem seguir trajetórias completamente diferentes.

A personalização também abre espaço para ir além do mínimo. O estudante pode aprofundar os assuntos que mais despertam seu interesse, transformando a revisão em oportunidade de especialização. “A tecnologia ajuda a identificar as necessidades específicas de cada aluno, permitindo intervenções mais rápidas e eficazes”, afirma Ricardo Luis Marcato, sócio-diretor do CPET. A proposta não é usar a IA para entregar respostas prontas, mas criar situações de prática em que o aluno recupera informações, formula respostas e acompanha o próprio progresso, sempre a partir dos conteúdos trabalhados no curso.

A escolha por esse modelo encontra respaldo em pesquisas recentes. Um estudo publicado em 2025 na revista Scientific Reports acompanhou 194 alunos de uma disciplina de física da Universidade Harvard que usaram um tutor de IA desenvolvido para o conteúdo. Os participantes apresentaram ganhos de aprendizagem e maior engajamento. Os autores atribuem o resultado menos à tecnologia em si e mais ao desenho pedagógico: conteúdo bem estruturado, feedback direcionado e possibilidade de avançar no próprio ritmo.

Na educação profissional, essa precisão tem consequência direta no mercado de trabalho. Um técnico que chega ao emprego com lacunas em normas, procedimentos ou na resolução de problemas leva essas lacunas para a operação. Corrigir dificuldades ainda durante a formação, de modo individualizado, significa entregar ao mercado profissionais mais preparados desde o primeiro dia. O CPET complementa essa ponte com o Portal de Vagas, onde alunos e egressos cadastram currículos e acessam oportunidades de mercado ou exclusivas de empresas parceiras.

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O Estudo Interativo não substitui os materiais, as atividades nem a tutoria do curso. Ele complementa o modelo pedagógico e reflete a busca constante do CPET por melhorar a experiência de seus alunos e por estar na fronteira das tecnologias disponíveis para a educação. A equipe de tutores continua disponível para dúvidas pedagógicas, questões do percurso formativo e dificuldades que exigem análise individual. “A IA deve atuar como suporte a um modelo pedagógico bem elaborado e conduzido por professores e profissionais que vivenciam as demandas do mercado na prática”, diz Marcato. O resultado combina o melhor dos dois mundos: a escala e a precisão da tecnologia com o contexto e o acolhimento do suporte humano.