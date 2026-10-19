Dataside lança método de diagnóstico para projetos de IA

A Dataside incluiu no AI Value360, seu método de diagnóstico para projetos de inteligência artificial, uma etapa formal em que a consultoria pode recomendar ao cliente não seguir com nenhum projeto. Chamada de Go/No-Go, a decisão acontece depois do mapeamento de oportunidades e antes de qualquer proposta de construção.

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O processo começa com uma sessão executiva junto à liderança da empresa, seguida de validação com as equipes que operam o negócio. Costumam surgir de 20 a 30 ideias de uso de IA. Cada uma passa por dois critérios: se é implementável com os dados, processos e times que a empresa tem e qual o tamanho do efeito em indicadores como receita, margem e capacidade de atendimento. Ganho de tempo de processamento, sozinho, não conta.

Em geral, sobram duas ou três oportunidades. Elas formam o AI Value Map, documento com a pontuação e o resultado esperado de cada uma. Se nenhuma passa atende aos dois critérios, o processo termina ali.

"Quando a leitura do negócio vem antes da proposta, nós não vendemos o que a leitura não sustenta. É caro por desenho, e é o que nos impede de vender pacote técnico", afirma Letícia Carvalho Amante, COO da Dataside.

As oportunidades aprovadas seguem para o AI Fast Build, fase em que a equipe constrói protótipos com base nos dados reais do cliente em poucos dias. O compromisso da empresa é entregar um MVP funcional em até quatro semanas a partir do início dessa fase. Se o prazo não for cumprido, a consultoria continua trabalhando sem custo adicional até entregar o escopo acordado.

Depois da entrada em produção, o indicador definido no início passa a ser acompanhado. O resultado só é registrado quando o cliente o declara.

"A maior parte das consultorias entrega um roadmap, que leva a mais projetos. Nós entregamos um número e uma decisão. Às vezes a decisão é não fazer", diz a executiva.

Sobre a Dataside

A Dataside é uma consultoria brasileira de dados e inteligência artificial, com sede em São José dos Campos (SP). Fundada em 2011, reúne mais de 300 especialistas e atende empresas da indústria, do varejo, das finanças e da saúde. É a primeira empresa brasileira com a especialização avançada em IA da Microsoft, uma das duas parceiras Databricks Select no país e líder em quadrantes do estudo ISG Provider Lens pelo segundo ano consecutivo. Tem certificações ISO 42001, ISO 27001 e ISO 9001.

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