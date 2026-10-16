Brasil supera média global em investimento em tecnologia

A tecnologia se consolidou como uma das principais alavancas de crescimento das empresas brasileiras. No primeiro trimestre de 2026, 87% dos empresários planejavam ampliar os investimentos na área, 19 pontos percentuais acima da média global de 68%. O indicador recuou cinco pontos em relação ao recorde registrado no trimestre anterior, mas permanece 27 pontos acima do nível observado no primeiro semestre de 2020. A análise é da Grant Thornton, com base na série histórica do International Business Report (IBR).



Fique por dentro das notícias que importam para você!

A trajetória mostra que a agenda digital deixou de responder apenas a ciclos pontuais de modernização. Entre o primeiro trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2026, a intenção de investir em tecnologia ficou, em média, próxima de 86% no Brasil, ante cerca de 68% globalmente. A vantagem persistiu nos nove trimestres analisados e chegou a 25 pontos no fim de 2025. Essa regularidade é mais relevante do que a oscilação de um único trimestre: ela indica que a tecnologia passou a ocupar uma parcela estrutural das decisões de capital e do planejamento das empresas brasileiras.



Segundo Elias Zoghbi, sócio-líder de Consultoria em Tecnologia da Grant Thornton Brasil, os números revelam uma maior importância do papel da tecnologia nas organizações. “A tecnologia permeia a maioria das operações, e os executivos aparentam ter aprimorado a conscientização sobre a relação direta entre a competitividade, o crescimento e os investimentos tecnológicos adequados”, afirma o executivo. Para ele, o próximo desafio é conectar os investimentos a um modelo que permita dar transparência à geração de valor.



“Determinados projetos tendem a demorar para ser executados pela dificuldade de demonstrar seus benefícios e, por outro lado, existem projetos de alto custo com baixo retorno. Como exemplo, em projetos de inteligência artificial, erros de implementação ou de governança podem gerar uma experiência negativa que impacta o andamento de outras ações relevantes e de alto retorno. Incorporar a governança desde o desenho das soluções, com critérios para o uso dos dados, a gestão dos riscos, a definição de responsabilidades e a mensuração dos resultados, é essencial para trazer segurança e confiança aos executivos para a constante evolução tecnológica do negócio”, completa.



Inovação avança com pessoas e marca



O investimento tecnológico faz parte de um movimento mais amplo de construção de capacidades. No primeiro trimestre de 2026, 77% das empresas brasileiras pretendiam ampliar os aportes em pesquisa e desenvolvimento, 15 pontos acima da média global e mais de 20 pontos acima do nível observado no primeiro semestre de 2020. Outros 75% planejavam investir mais na qualificação das equipes, também com vantagem de 15 pontos sobre o resultado mundial, enquanto 84% indicavam aumento dos investimentos em marca — diferença de 24 pontos em relação à média global, a maior entre essas frentes.



A leitura conjunta sugere que a transformação digital entrou em uma fase de complementaridade: a tecnologia fornece infraestrutura e escala; P&D direciona recursos à solução de desafios do negócio e ao desenvolvimento de produtos e serviços; equipes qualificadas sustentam a adoção com processos definidos, responsabilidades claras e mensuração de resultados; e os investimentos em marca posicionam e comunicam a inovação ao mercado. A integração dessas frentes reduz o risco de projetos sem adoção, impacto mensurável ou aplicação comercial. Nesse contexto, mecanismos como a Lei do Bem podem apoiar empresas elegíveis no financiamento de ciclos consistentes de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.



Entre os benefícios previstos estão incentivos fiscais relacionados aos investimentos em PD&I, como deduções que podem alcançar até 34% no IRPJ ou na CSLL, redução de 50% do IPI na aquisição de máquinas e equipamentos destinados a essas atividades, além de mecanismos de depreciação e amortização aceleradas. Para Daniel Souza, sócio de Tributos Diretos da Grant Thornton, o aproveitamento desses instrumentos exige planejamento e documentação consistentes. “O incentivo gera mais valor quando está conectado à estratégia de inovação da empresa. Identificar corretamente os projetos elegíveis e estruturar os controles desde o início permite transformar o benefício fiscal em capacidade adicional de investimento.”



IA amplia potencial e reforça a importância da governança



A leitura conjunta dos indicadores aponta para uma etapa mais madura da transformação digital, na qual o volume de investimento continua relevante, mas já não é suficiente para diferenciar as empresas. A agenda tecnológica avança ao lado de expectativas brasileiras elevadas para receita, rentabilidade e emprego — respectivamente 80%, 78% e 73%, todas acima das médias globais. A associação não estabelece uma relação automática de causa e efeito, mas mostra que as organizações estão investindo em tecnologia enquanto se preparam para expandir. O diferencial competitivo tende, portanto, a migrar do acesso às ferramentas para a capacidade de selecionar casos de uso, integrar dados e processos, preparar equipes, medir retorno e escalar soluções com segurança.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O próximo passo é transformar o potencial da inteligência artificial e das demais tecnologias em valor concreto para o negócio. Empresas que conectarem estratégia, pessoas, dados e governança terão mais condições de converter investimento em produtividade, eficiência e novas receitas, com bases mais sólidas para ampliar o uso dessas soluções”, conclui Elias Zoghbi.