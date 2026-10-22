Sync Ibirapuera chega ao Paraíso com foco em bem-estar

A Canopus, incorporadora referência em alto padrão, lança o Sync Ibirapuera, novo empreendimento residencial no Paraíso, na Zona Sul de São Paulo, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 149 milhões. Localizado na rua Sampaio Viana, o projeto reúne 262 studios e apartamentos de um dormitório em uma área estratégica da capital, entre a Avenida Paulista e o Parque do Ibirapuera, e próxima a importantes polos hospitalares, de educação, gastronomia e serviços.

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A localização ganha relevância pelo crescimento do turismo de saúde na capital paulista. Segundo levantamento da São Paulo Negócios, publicado em novembro de 2025, 12% dos turistas que visitam a cidade vêm em busca de tratamentos de saúde. O estudo aponta que o turismo médico movimentou R$ 49,7 bilhões em 2024, considerando seus impactos econômicos, além de gerar reflexos em setores como hotelaria, transporte, comércio, serviços e atividades imobiliárias.

Inserido nesse eixo, o Sync está a aproximadamente seis minutos a pé do HCor, 11 minutos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 10 minutos do Hospital Santa Catarina e 15 minutos da Beneficência Portuguesa. O entorno também concentra instituições de ensino superior e fica a cerca de 800 metros da Estação Brigadeiro do Metrô, tendo proximidade com a Estação Paraíso. A combinação amplia as possibilidades de deslocamento para diferentes regiões da cidade e atende a um público que circula diariamente pelo bairro, como profissionais, estudantes, moradores, pacientes e acompanhantes.

“O bairro do Paraíso reúne características que conversam diretamente com a proposta do Sync. Temos uma localização residencial e tranquila, mas ao mesmo tempo próxima da Paulista, do Ibirapuera, do metrô e de uma das principais concentrações hospitalares de São Paulo. O projeto foi pensado para aproveitar essa conexão e oferecer uma experiência completa, tanto para quem busca moradia quanto para quem enxerga o imóvel como investimento”, explica Bruno Paraíso, VP da Canopus.

O HCor, por exemplo, registrou 86 mil pacientes-dia, 54,7 mil atendimentos de pronto-socorro e 4 milhões de exames em 2025, além de contar com 303 leitos operacionais. Já o Hospital Alemão Oswaldo Cruz mantém uma estrutura voltada a pacientes internacionais, com atendimento bilíngue, apoio a familiares e serviços de concierge, sendo que a sua unidade Paulista está localizada no Paraíso. O Sync Ibirapuera combina a praticidade de uma unidade compacta com uma estrutura ampla de áreas comuns. São mais de 20 itens de lazer e conveniência, distribuídos entre os pavimentos do empreendimento e o rooftop, no 22º andar. Entre eles estão piscina com deck molhado, solário, sauna seca, circuito termal com banheira quente e fria, espaço de massagem, lounge, bar da piscina, churrasqueira e fitness interno e externo.

O projeto também oferece coworking interno e externo, salão de festas, mini market, lavanderia, delivery, bicicletário, pet place e pet wash. A proposta é ampliar a experiência de uso para além da área privativa, reunindo espaços de trabalho, convivência, bem-estar e serviços no próprio empreendimento.

Outro diferencial está na forma de entrega das unidades. O Sync será entregue com piso instalado em todo o apartamento, bancadas em granito, louças e metais de primeira linha, persiana de enrolar, soleira de entrada em granito e fechadura biométrica. A proposta é oferecer um imóvel pronto para uso, reduzindo a necessidade de obras e acabamentos após a entrega.

Para quem compra com foco em investimento, essa característica representa uma solução prática para a utilização do imóvel após o recebimento das chaves. Para quem busca moradia, significa entrar em um apartamento com os principais acabamentos já instalados. O público predominante do empreendimento, segundo a Canopus, é formado por investidores, embora o projeto também tenha atraído interessados em moradia.

Com uma torre em terreno de 1.140 m², o empreendimento terá 23 pavimentos, três elevadores e 55 vagas para bicicletas. As áreas privativas variam de 24,50 m² a 31,24 m². As áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas.

O projeto, assinado pelo renomado arquiteto Carlos Rossi e com paisagismo de Marcelo Vassalo, incorpora recursos voltados à infraestrutura e segurança, como elevadores com eficiência energética por meio de drive regenerativo, infraestrutura para câmeras de segurança, ar-condicionado e wi-fi, tomada para bicicleta elétrica, gerador, guarita com vidro blindado e bike wash no bicicletário.

Cinco décadas de atuação no mercado imobiliário

Realizadora e construtora do Sync Ibirapuera, a Canopus tem 55 anos de atuação no mercado imobiliário. Nascida em Belo Horizonte (MG), a empresa expandiu sua presença para dez estados brasileiros e o Distrito Federal, somando mais de 27 mil unidades entregues e mais de 2,2 milhões de metros quadrados construídos. Atualmente, mantém empreendimentos em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

A empresa atua nos segmentos de incorporação, construção e venda de imóveis residenciais e comerciais. Entre seus atributos institucionais estão o padrão de qualidade dos acabamentos, o compromisso com prazos de entrega e a eficiência operacional.

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A Canopus possui certificação NBR ISO 9001:2015 e PBQP-H-SiAC:2021 nível A, concedida pela Bureau Veritas Certification. A empresa acumula reconhecimentos como o Prêmio Master Imobiliário e premiações da Ademi e da ABRAINC. No Sync Ibirapuera, a arquitetura é assinada pela IDE Studio Arquitetura, a decoração é de Carlos Rossi e o paisagismo fica com Marcelo Vassalo. A previsão de conclusão do empreendimento é setembro de 2029.