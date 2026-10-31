Filmes e Séries
Irmã de Matthew Perry revela detalhes sobre últimos anos do ator
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No documentário, Mia contou que o irmão não aparecia em público desde 2018 e ficou nervoso com a possibilidade de reencontrar os colegas de elenco de “Friends” no especial da HBO Max, “Friends: The Reunion”, lançado em 2021. A produção reuniu Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer. Foto: Divulgação
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Na época, o ator enfrentava uma grave batalha contra a dependência química e sentia a pressão de voltar à televisão. Segundo Mia, o irmão queria transmitir a impressão de que estava bem, embora sua condição de saúde mostrasse que isso não era totalmente verdade. Foto: Divulgação
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A irmã também revelou outros detalhes sobre os problemas de saúde de Matthew. De acordo com ela, o ator começou a se afastar dos holofotes depois de sofrer uma ruptura no cólon, provocada pelo uso excessivo de opioides, em 2018. Ele chegou a passar duas semanas em coma e cinco meses internado. Mia contou que os médicos identificaram um quadro grave de sepse e que o irmão precisou passar por diversas cirurgias. Foto: Reprodução Netflix
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Mia explicou que a equipe médica decidiu conectar o ator a uma máquina de ECMO, que ela comparou a um pulmão de aço. Durante o tratamento, as pontas dos dedos de Matthew escureceram, o que levantou a possibilidade de amputação. Ele também precisou usar uma bolsa de colostomia por nove meses e ficou com sequelas, como uma ferida aberta no abdômen que não cicatrizou completamente, além de dificuldades para caminhar e perda de energia e força física. Foto: Reprpdução / Instagram
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Ela também contou que descobrir a relação entre o estado de saúde de Perry e a dependência química foi um choque para a família. Mia admitiu que, em determinado momento, sentiu raiva do irmão e o culpou pelo que estava acontecendo. Segundo ela, familiares e amigos de pessoas que enfrentam a dependência de substâncias também sofrem muito com a situação. A irmã ainda relatou que o ator temia pelo futuro e se perguntava como conseguiria seguir em frente. Foto: Reprodução/ Instagram
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Matthew Perry morreu em 28 de outubro de 2023, aos 54 anos, após ser encontrado inconsciente em uma banheira de hidromassagem em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Conhecido mundialmente por interpretar Chandler Bing na série “Friends”, exibida entre 1994 e 2004, o ator teve a morte associada aos efeitos agudos da cetamina, conforme apontou o laudo pericial. Foto: reprodução
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Em 2022, um ano antes de morrer, Perry lançou a autobiografia “Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível”, na qual relatou sua luta contra a dependência química. No livro, o ator escreveu sobre os períodos difíceis que enfrentou e destacou que continuava vivo e queria compartilhar sua história para mostrar a outras pessoas que elas não estavam sozinhas e que era possível melhorar. Foto: Divulgação
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