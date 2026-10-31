Irmã de Matthew Perry revela detalhes sobre últimos anos do ator

Ela também contou que descobrir a relação entre o estado de saúde de Perry e a dependência química foi um choque para a família. Mia admitiu que, em determinado momento, sentiu raiva do irmão e o culpou pelo que estava acontecendo. Segundo ela, familiares e amigos de pessoas que enfrentam a dependência de substâncias também sofrem muito com a situação. A irmã ainda relatou que o ator temia pelo futuro e se perguntava como conseguiria seguir em frente. Foto: Reprodução/ Instagram