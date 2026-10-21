Após 21 anos do crime, mandante de morte da esposa em Viçosa é preso

Duas décadas depois, um homem de 46 anos, foragido da Justiça, foi preso por encomendar o assassinato de sua esposa, na cidade de Viçosa, na Zona da Mata mineira. A localização do homem ocorreu na última quinta-feira (15/10) em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, durante uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) juntamente com as polícias militares de MG e SP.

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O crime aconteceu no dia 29 de agosto de 2005. Na época, movido por suspeitas de traição, o acusado contratou um pistoleiro por R$ 5 mil e convidou a mulher para um passeio de bicicleta na região rural de Violeira, um local deserto.

Durante o trajeto, o executor apareceu e atirou quatro vezes contra a vítima. De acordo com as informações do MPMG, a intenção da dupla era fazer a polícia acreditar que se tratava de um assalto que deu errado.

A manobra dos recursos e a nova prisão

Embora tenha sido julgado e condenado pelo Tribunal do Júri em 2011 — com uma pena ajustada em segunda instância para 14 anos e seis meses de prisão em regime fechado —, o acusado conseguiu responder em liberdade por anos em razão de uma sucessão de recursos judiciais. Em 2016, chegou a passar um dia preso, mas saiu logo em seguida por meio de um habeas corpus.

A reviravolta no caso veio no final de 2024. O Ministério Público acionou a Justiça com base em uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que condenados pelo Tribunal do Júri devem começar a cumprir a pena imediatamente, sem esperar pelo fim de todos os recursos.

Com a ordem de prisão reemitida, o homem fugiu e passou a ser caçado pelos setores de inteligência do MPMG.

O paradeiro

O caso se encerrou nesta quinta-feira (15/10), quando os agentes encontraram o condenado trabalhando dentro de uma comunidade terapêutica no centro de Embu-Guaçu (SP).

O homem foi levado para a Delegacia de Itapecerica da Serra (SP) e passará por audiência de custódia antes de ser transferido para um presídio mineiro, onde finalmente começará a pagar pelo crime cometidos há 21 anos.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima