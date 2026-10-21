Assine
overlay
Início Gerais
PRISÃO

Após 21 anos do crime, mandante de morte da esposa em Viçosa é preso

Marido pagou R$ 5 mil a matador de aluguel e simulou assalto durante passeio de bicicleta em 2005; homem foi localizado pela polícia trabalhando em uma comunidade terapêutica em SP

Publicidade
Carregando...
CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
21/10/2026 17:47

compartilhe

×
MPMG prende homem na última quinta-feira (15), por encomentar a morte da própria esposa na Zona da Mata de Minas Gerais, 21 anos atrás
MPMG prende homem na última quinta-feira (15), por encomentar a morte da própria esposa na Zona da Mata de Minas Gerais, 21 anos atrás crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Duas décadas depois, um homem de 46 anos, foragido da Justiça, foi preso por encomendar o assassinato de sua esposa, na cidade de Viçosa, na Zona da Mata mineira. A localização do homem ocorreu na última quinta-feira (15/10) em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, durante uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) juntamente com as polícias militares de MG e SP.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

O crime aconteceu no dia 29 de agosto de 2005. Na época, movido por suspeitas de traição, o acusado contratou um pistoleiro por R$ 5 mil e convidou a mulher para um passeio de bicicleta na região rural de Violeira, um local deserto.

Durante o trajeto, o executor apareceu e atirou quatro vezes contra a vítima. De acordo com as informações do MPMG, a intenção da dupla era fazer a polícia acreditar que se tratava de um assalto que deu errado.

A manobra dos recursos e a nova prisão

Embora tenha sido julgado e condenado pelo Tribunal do Júri em 2011 — com uma pena ajustada em segunda instância para 14 anos e seis meses de prisão em regime fechado —, o acusado conseguiu responder em liberdade por anos em razão de uma sucessão de recursos judiciais. Em 2016, chegou a passar um dia preso, mas saiu logo em seguida por meio de um habeas corpus.

A reviravolta no caso veio no final de 2024. O Ministério Público acionou a Justiça com base em uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que condenados pelo Tribunal do Júri devem começar a cumprir a pena imediatamente, sem esperar pelo fim de todos os recursos.

Com a ordem de prisão reemitida, o homem fugiu e passou a ser caçado pelos setores de inteligência do MPMG.

O paradeiro

O caso se encerrou nesta quinta-feira (15/10), quando os agentes encontraram o condenado trabalhando dentro de uma comunidade terapêutica no centro de Embu-Guaçu (SP).

O homem foi levado para a Delegacia de Itapecerica da Serra (SP) e passará por audiência de custódia antes de ser transferido para um presídio mineiro, onde finalmente começará a pagar pelo crime cometidos há 21 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

assassinato crime esposa justica mg morte prisao sp zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay