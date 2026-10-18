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DEBATE NA BAND

Flávio: ‘Vou te dar uma cortesia para assistir ao filme do Bolsonaro'

Filme "Dark horse" foi bancado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro e é alvo de investigação da Polícia Federal

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
18/10/2026 21:50 - atualizado em 18/10/2026 22:53

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Senador Flávio Bolsonaro (PL)
Senador Flávio Bolsonaro (PL) disse que o filme, alvo de investigações da Polícia Federal, é o melhor de todos os tempos crédito: Renato Pizzutto/Band

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) brincou que vai dar uma "cortesia" para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem é adversário no segundo turno da eleição, para assistir ao filme "Dark horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi durante o debate na TV Band neste domingo (18/10).

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A cinebiografia foi bancada com o dinheiro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que era dono do Banco Master e aplicou a maior fraude financeira da história do país. Em áudios capturados pela Polícia Federal, Flávio apareceu cobrando R$ 134 milhões dele para financiar a produção.

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No debate, Lula questionou o que o adversário fez com o dinheiro. "Esse dinheiro foi para o filme do melhor presidente que já existiu no Brasil que é Jair Messias Bolsonaro", respondeu o candidato do PL.

"Vai ser um filme maravilhoso. Eu vou te dar uma cortesia para você assistir o filme do Bolsonaro. O melhor filme do Brasil. Para você ver como é que uma pessoa é amada, porque a pessoa é chamada de 'mito', diferente de você", completou Flávio.

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Dos R$ 134 milhões, cerca de R$ 74 milhões foram efetivamente pagos, já que Vorcaro foi preso e o Master liquidado em meio aos pagamentos. O valor é maior do que custou "Ainda estou aqui", o único filme brasileiro a ganhar um Oscar.

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