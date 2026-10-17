Antes mesmo de começar, o próximo debate presidencial já produziu sua primeira reviravolta. Lula confirmou presença no encontro da Band, marcado para amanhã (18), às 20h. Flávio Bolsonaro anunciou que não compareceria. Depois, mudou de ideia e também confirmou participação. O confronto colocará frente a frente dois adversários separados por profundas divergências políticas. Resta saber se haverá mais espaço para discutir o futuro do Brasil ou para alimentar o repertório de frases da campanha.

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A história recomenda cautela. Nos debates presidenciais brasileiros, propostas de governo nem sempre foram as protagonistas. Economia, saúde e educação frequentemente dividiram os holofotes com insultos, provocações e discussões que pareciam saídas de um programa de humor. A diferença é que os personagens disputavam a Presidência da República.

Em 1989, Leonel Brizola chamou Paulo Maluf de “filhote da ditadura” e ouviu de volta: ’’desequilibrado’’. A discussão esquentou, alcançou a plateia e obrigou a mediadora do debate, a jornalista Marília Gabriela, a chamar um intervalo. O país reencontrava a democracia e descobria que um debate eleitoral também podia funcionar como uma briga de família transmitida em rede nacional.

Em 2014, Eduardo Jorge, convidado a comentar uma discussão entre Levy Fidelix e um jornalista, limitou-se a declarar: “Eu não tenho nada a ver com isso.” A frase virou fenômeno nas redes. Era uma maneira econômica de escapar de uma confusão alheia.

Quatro anos depois, Cabo Daciolo perguntou a Ciro Gomes sobre a Ursal, suposto projeto de união socialista da América Latina. Ciro respondeu que desconhecia o assunto e observou que “democracia é uma delícia, é uma beleza, mas ela tem certos custos”. O eleitor que esperava explicações sobre os problemas nacionais recebeu, como bônus, uma teoria conspiratória.

Os episódios revelam uma peculiaridade desses confrontos: uma frase espirituosa pode sobreviver por décadas, enquanto uma proposta cuidadosamente preparada desaparece antes do intervalo comercial. O folclore eleitoral tem memória mais generosa com os excessos do que com os programas de governo.

Às vésperas de mais um encontro entre presidenciáveis, o EM recupera, em História, alguns dos embates que marcaram as campanhas desde 1989. Entre réplicas, tréplicas e ironias, a retrospectiva mostra como a televisão transformou discussões políticas em cenas inesquecíveis, algumas esclarecedoras, outras simplesmente inacreditáveis.

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O Brasil volta a esperar respostas sobre seu futuro. Mas, diante de um microfone aberto, nunca se sabe qual será a próxima pergunta. Muito menos a resposta.