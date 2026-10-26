Cooud leva venda de infoprodutos a mais de 183 países

Com o propósito de transformar a maneira como produtores digitais comercializam seus produtos, a Cooud surge como uma plataforma de pagamentos global, oferecendo tecnologia, infraestrutura e soluções inteligentes para quem deseja expandir suas operações no mercado digital.

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A plataforma possibilita a comercialização de infoprodutos em mais de 183 países, incluindo o Brasil, com suporte ao Pix, permitindo que produtores alcancem novos mercados e ampliem suas oportunidades de negócio.

Com uma base ativa de usuários, a Cooud reúne diversas tecnologias em um único ecossistema, oferecendo recursos que auxiliam na gestão de vendas, otimização de operações e crescimento de negócios digitais.

Cronus: uma nova era de inteligência artificial

Além de sua infraestrutura de pagamentos, a Cooud trabalha no desenvolvimento de um de seus projetos mais ambiciosos: o Cronus, um modelo próprio de inteligência artificial que busca transformar a maneira como pessoas e empresas utilizam a tecnologia no dia a dia.

O projeto tem como objetivo reunir diferentes capacidades em um único ambiente, permitindo realizar tarefas como edição de vídeos, criação de designs, desenvolvimento de sites, programação e diversas outras atividades, sem a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas externas.

Ainda em desenvolvimento, o Cronus representa um passo importante na visão da empresa de construir um ecossistema tecnológico cada vez mais completo, acessível e inteligente.

Pagamentos, automação e IA no mesmo ambiente

A proposta da Cooud vai além de processar transações. A empresa busca construir uma infraestrutura capaz de acompanhar a evolução do mercado digital, conectando pagamentos, automação e inteligência artificial em soluções que simplificam processos e ampliam possibilidades.

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Mais do que acompanhar o avanço da tecnologia, a Cooud quer fazer parte dessa transformação, oferecendo ferramentas para que seus usuários possam alcançar resultados cada vez maiores.



Para mais informações, basta acessar: ?https://cooud.com



