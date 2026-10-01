Tubarão 'Bukangi' vira celebridade e atrai 600 mil pessoas na Coreia do Sul

Um tubarão preso em um canal no porto de Busan, na Coreia do Sul, tornou-se uma atração local, atraindo cerca de 600 mil pessoas nas últimas duas semanas, segundo a prefeitura local. O animal, de 3,5 metros, foi avistado pela primeira vez em um canal estreito no Porto Norte em 18 de setembro.

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Com a permanência do tubarão no local, as autoridades iniciaram uma operação de resgate na terça-feira (29/9) para guiá-lo de volta ao oceano, mas a tentativa não teve sucesso. A Guarda Costeira e outros órgãos mobilizaram embarcações para disparar jatos de água, mas o animal nadou para longe deles.

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Vídeos divulgados pela Yonhap News Television registraram a ação. O jornal "Chosun Daily" informou que as autoridades agora planejam usar uma rede para tentar conduzir o tubarão para fora do canal nesta sexta-feira (2/10).

Identificado como um tubarão-bronze (Carcharhinus brachyurus), o animal ganhou o apelido de "Bukangi", uma combinação de "Buk Hang" (nome coreano para o Porto Norte de Busan) e o sufixo "-i".

A popularidade do tubarão foi notável durante o feriado de Chuseok. No fim de semana, cerca de 480 mil pessoas visitaram o parque à beira-mar onde ele está. O número é muito superior à média habitual do local, que recebe aproximadamente 2 mil visitantes nos fins de semana.

Na terça-feira, a cidade de Busan nomeou "Bukangi" como embaixador honorário de relações públicas. A decisão ocorreu após uma enquete no perfil oficial da prefeitura no Instagram, que registrou 91% de aprovação entre cerca de 8 mil participantes.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck