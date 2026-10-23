Cuidar da gengiva também faz parte do pré-natal

Na gravidez, as mudanças hormonais deixam a gengiva mais propensa à inflamação. A gengivite da gestação é comum e bem conhecida, e o acompanhamento odontológico no pré-natal já é prática consolidada. A ciência tem buscado entender se a periodontite, uma doença da gengiva mais avançada e de longa duração, também se relaciona com o desfecho da gravidez.

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O que o estudo encontrou

Uma pesquisa publicada no Journal of Periodontology, feita na Tailândia, comparou 85 mulheres que tiveram aborto espontâneo antes da 20ª semana com 85 gestantes que não passaram por isso. A periodontite, inflamação crônica da gengiva e dos tecidos que seguram os dentes, apareceu em cerca de metade das mulheres do primeiro grupo e em cerca de uma em cada cinco do segundo.

Os pesquisadores levaram em conta as perdas gestacionais anteriores. Feito esse ajuste, a chance de aborto espontâneo entre as mulheres com periodontite foi cerca de 3,3 vezes maior. Esse número compara os dois grupos do estudo e não significa que o risco de cada gestante com periodontite seja três vezes maior.

Como ler esse resultado

É um estudo pequeno, feito em um único país, que mostra que as duas condições aparecem juntas, e os próprios autores tratam o resultado como associação. O estudo não permite atribuir nenhuma perda gestacional à saúde da gengiva. O seu valor está em reforçar uma pergunta importante e em somar argumentos ao cuidado com a boca durante a gestação.

Um detalhe chama atenção: a quantidade de bactérias da gengiva medida nas participantes não teve relação com o desfecho. Isso sugere que, se houver ligação, ela pode passar mais pela inflamação do que pelas bactérias em si.

Pré-natal com a boca incluída

O acompanhamento odontológico durante a gravidez traz benefícios bem estabelecidos para a saúde da mãe. O tratamento da gengiva na gestação é considerado seguro em procedimentos de rotina, e a indicação, o momento e a técnica são definidos em avaliação individual, combinada com a equipe que acompanha a gestação.

Gestantes com sangramento, inchaço ou dor na gengiva devem procurar avaliação profissional e não iniciar nenhum tratamento por conta própria. O ideal é que a consulta com o cirurgião-dentista faça parte do planejamento da gravidez desde o início.

Dr. Fernando Costa Jr.

Cirurgião-dentista — CRO-SP 38692. Pioneiro no uso do laser Fotona na odontologia brasileira.

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