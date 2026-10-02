IPVA zero para sempre: Delmasso quer manter benefício para elétricos e híbridos no DF

O IPVA zero para veículos elétricos e híbridos, privilégio garantido a moradores do Distrito Federal, virou compromisso de campanha que Rodrigo Delmasso (Republicanos) quer defender caso reconquiste uma cadeira na Câmara Legislativa (CLDF). Autor de uma das três propostas que originaram a lei que beneficia o mercado ecologicamente correto, o ex-deputado defende o fim do prazo da isenção que pode vencer em dezembro de 2027. “Uma coisa que eu defendo é retirar esse prazo. É deixar para sempre, deixar livre, até para fomentar a aquisição desses tipos de veículos”, afirmou. A declaração ocorreu durante entrevista ao Política em Minutos, programa de parceria entre o PlatôBR e LeoDias TV.

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Delmasso também pretende atacar o outro lado do setor de eletromobilidade: segundo ele, não basta estimular a compra se faltar tomada para abastecer a frota. A ampliação da rede de eletropostos e medidas para facilitar a instalação de pontos de recarga em todo o Distrito Federal também integram as bandeira do político. “Eu não vim aqui defender carro elétrico na arquibancada: eu assinei a emenda que garantiu a isenção de IPVA do elétrico e do híbrido aqui no Distrito Federal, e defendo ela desde então. Quem tem esse carro economiza por causa disso. Cuidar do meio ambiente não é falar do amanhã, é proteger hoje o ar que nossas crianças respiram no DF”, disse.

O argumento de Rodrigo Delmasso, que ocupou a vice-presidência da CLDF, encontra uma Brasília bem diferente daquela de 2020, quando apresentou a primeira versão do projeto: a frota eletrificada cresceu e a logística para facilitar a vida dos usuários passou a disputar espaço com o incentivo tributário. Por isso, a ideia de Delmasso pretende combinar três frentes: preservar a isenção, ampliar os eletropostos e estimular formação profissional para atender os adeptos da nova tecnologia.

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