Entretenimento
‘Terra dos Monólitos’: conheça Quixadá, cidade cearense onde foi filmado ‘Feito Pipa’, filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027
-
Situada a cerca de 170 quilômetros de Fortaleza, a cidade teve cenas gravadas tanto na área urbana quanto na zona rural, em locais como Tapuiará, Califórnia e Dom Maurício. O município é famoso pelo conjunto de monólitos que domina a paisagem, entre eles a Pedra da Galinha Choca, cuja forma lembra uma ave. Foto: Domínio Público
-
Outro cartão-postal é o Açude do Cedro, cuja construção começou ainda no Império e terminou em 1906. As formações rochosas também ajudaram a criar a reputação de Quixadá como um dos principais pontos do país para relatos de objetos voadores não identificados (OVNIs). Foto: Wikimedia Commons/GLandovsky
-
Desde 2002, os monólitos integram uma unidade de conservação chamada Monumento Natural dos Monólitos de Quixadá, que também reúne trilhas e atividades de aventura. A cidade abriga ainda o Chalé da Pedra, erguido em 1920 sobre uma formação rochosa e ligado à memória da escritora Rachel de Queiroz. Foto: Krewinkel/Wikimedia Commons
-
O local também está relacionado à história da ufologia cearense, pois Rachel relatou ter observado um objeto luminoso no céu da propriedade em 1960, diante de outras pessoas. A região acumulou tantos relatos semelhantes que um livro publicado em 2022 reuniu casos de 240 famílias. Foto: Wikimedia Commons/Roberto K Machado
-
-
Quixadá também se tornou destino frequente para equipes de cinema, com filmes como “Shaolin do Sertão”, de 2016, “Bem-vindo a Quixeramobim”, de 2022, e “Mais pesado é o céu”, de 2023, além da produção norte-americana “Área Q”, de 2011. Foto: Reprodução
-
A combinação entre formações rochosas, histórias populares, patrimônio histórico e atividades de aventura transformou o município em um dos destinos mais únicos do Ceará. Para quem visita o sertão, Quixadá oferece uma experiência diferente daquela associada apenas às praias cearenses. Foto: Domínio Público