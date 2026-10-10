‘Terra dos Monólitos’: conheça Quixadá, cidade cearense onde foi filmado ‘Feito Pipa’, filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

Situada a cerca de 170 quilômetros de Fortaleza, a cidade teve cenas gravadas tanto na área urbana quanto na zona rural, em locais como Tapuiará, Califórnia e Dom Maurício. O município é famoso pelo conjunto de monólitos que domina a paisagem, entre eles a Pedra da Galinha Choca, cuja forma lembra uma ave. Foto: Domínio Público