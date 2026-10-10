Lavras Novas: o charme do vilarejo mineiro entre montanhas, cachoeiras e clima de tranquilidade

O clima de Lavras Novas é um de seus grandes atrativos. Situado a mais de 1.200 metros de altitude, o distrito apresenta temperaturas amenas durante boa parte do ano. No inverno, os termômetros podem registrar menos de 10°C, enquanto, no verão, as noites costumam ser frescas, muitas vezes exigindo um agasalho. Foto: Flickr Michael Strugale