Magazine Médica terá sorteio de nove prêmios

A Magazine Médica, e-commerce de insumos e equipamentos médico-hospitalares com sede em Concórdia (SC), realiza até 31 de outubro de 2026 o Show de Prêmios, campanha de abrangência nacional que sorteará nove prêmios entre clientes que fizerem compras a partir de R$ 1 mil no site da empresa. Iniciada em 1º de setembro, a ação atravessa duas datas ligadas ao público central da marca: o Dia da Secretária, comemorado em 30 de setembro, e o Dia do Médico, em 18 de outubro. A participação é automática e aberta a pessoas físicas e jurídicas de qualquer região do país.

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Com mais de duas décadas de atuação, a empresa surgiu da iniciativa de dois estudantes de fisioterapia, começou com lojas físicas e hoje concentra a operação no comércio eletrônico, com catálogo que vai de materiais descartáveis a medicamentos. Clínicas, profissionais da saúde e secretárias formam o público-alvo da companhia.

De acordo com Liziane Wolfart, gerente de marketing da Magazine Médica, a campanha chega à terceira edição. “O Show de Prêmios já está na sua terceira edição, uma tradição implementada que nasceu da vontade de agradecer, de forma concreta, a quem está com a gente no dia a dia. Setembro e outubro reúnem duas datas muito significativas para o nosso público: o Dia da Secretária e o Dia do Médico. Quisemos transformar esses dois meses numa celebração que fosse além da mensagem comemorativa e chegasse a clientes de todo o Brasil. O objetivo é reconhecer esses profissionais, fortalecer a relação de confiança com quem já compra conosco e aproximar quem ainda não conhece a Magazine Médica”, afirma.

Quem decide e quem compra

A escolha do calendário, segundo a gerente, parte da forma como as aquisições acontecem dentro dos consultórios. “Dentro de uma clínica, quem decide e quem faz a compra muitas vezes são pessoas diferentes. O médico escolhe o produto pela qualidade e pela segurança clínica. A secretária cuida do estoque, dos prazos e da prestação de contas. As duas figuras são centrais para nós e queríamos homenagear os dois. Por isso, o período de participação vai de 1º de setembro a 31 de outubro e abrange justamente o Dia da Secretária e o Dia do Médico”, explica.

A lista de premiação acompanha esse perfil duplo. Conforme o regulamento, os nove itens incluem produtos de tecnologia e estilo de vida, como um notebook MacBook Neo, um iPhone 17, um Apple Watch, fones AirPods, um leitor digital Kindle, uma bolsa Prada e uma cafeteira com cápsulas, além de dois equipamentos da rotina clínica, um estetoscópio Littmann Master Cardiology e um aparelho de pressão arterial. O item de maior valor está avaliado em R$ 9 mil.

Mecânica sem cadastro adicional

Cada compra realizada no site, no varejo ou no atacado, a partir de R$ 1 mil, gera automaticamente um número da sorte, sem necessidade de inscrição em formulário. Todo o catálogo participa, com exceção da categoria de medicamentos, que também não entra no cálculo do valor mínimo.

“O nosso público tem pouco tempo. A rotina de um consultório é agitada e preencher formulários toma esse pouco tempo. Por isso, o princípio é simples: comprou, já está concorrendo”, resume Liziane. Conforme ela, a condição é a mesma para o médico que abastece o próprio consultório, para a clínica que compra para a equipe e para a secretária responsável pelas compras do mês. Não podem concorrer menores de idade, diretores e funcionários da Magazine Médica, bem como seus cônjuges, companheiros e parentes.

Regras, apuração e entrega

A gerente acentua que a transparência foi prioridade desde a concepção da campanha, por se tratar de um dos valores da empresa. A promoção possui certificado de autorização do Ministério da Fazenda, emitido com base na Lei nº 5.768, de 1971, que disciplina a distribuição gratuita de prêmios em ações promocionais. “Todas as regras estão no regulamento oficial e divulgadas no nosso site e redes sociais”, destaca.

A apuração está marcada para 5 de novembro, às 12h, e terá como referência a extração da Loteria Federal de 4 de novembro, o que, de acordo com Liziane, garante um resultado público e auditável. Os contemplados serão divulgados no site, na seção Dúvidas Frequentes, e no perfil oficial da marca no Instagram, @magazine.medica, e a equipe fará contato direto com cada um deles. Os prêmios serão enviados por transportadora escolhida pela empresa ao endereço cadastrado pelo cliente, em até 30 dias corridos após a apuração, conforme o regulamento.

Relação com o cliente no ambiente digital

Para além dos sorteios, a companhia pretende medir o efeito da ação sobre a recorrência de compras e a chegada de novos clientes. “Ao final, queremos ver mais clientes voltando a comprar conosco, novos clientes conhecendo a marca e uma relação mais próxima com nossos clientes atuais. O comércio de insumos e equipamentos médico-hospitalares está cada vez mais digital. Médicos, clínicas e distribuidores buscam praticidade, preço competitivo e entrega confiável, sem abrir mão de qualidade”, avalia a gerente.

Nesse cenário, continua, a Magazine Médica quer ser parceira para além de somente uma fornecedora, não só ter um bom catálogo, mas estar presente na rotina dos nossos clientes. “O Show de Prêmios é uma forma de mostrar isso”, acrescenta. Para ela, a campanha também se alinha à meta da empresa de se consolidar como a “one-stop shop” do médico e da secretária, expressão em inglês para o fornecedor que concentra, em um só lugar, os itens de que o cliente precisa.

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O regulamento completo e as respostas às dúvidas mais frequentes sobre a campanha estão reunidos na página da promoção.



Para mais informações, basta acessar: https://magazinemedica.com.br/