Celebridades e TV
“Dom de Iludir”: Netflix divulga trailer e data de estreia da série
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Criada por Diane Maia e Mirna Nogueira, que também assina como roteirista-chefe, "Dom de Iludir" é uma produção da Conspiração para a Netflix. A direção geral é de Mauro Mendonça Filho, enquanto a direção dos episódios fica a cargo de Gabriela Amaral Almeida e Daniela Carvalho. Foto: Divulgação Netflix
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Segundo a sinopse oficial, a história se passa no Rio de Janeiro e acompanha Lúcia Rossetti, personagem de Marieta Severo, uma rica colecionadora de obras de arte que procura uma cura para a doença desconhecida da filha, Maíra Rossetti, interpretada por Alice Wegmann. A jovem passa boa parte do tempo prostrada na cama, sob os cuidados da mãe. Foto: Divulgação Netflix
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Desesperada com a situação da filha, Lúcia recorre a uma terapeuta espiritual, papel de Nanda Costa, em busca de uma solução. No entanto, quando percebe que foi vítima de um golpe, a situação revela uma teia de segredos que conecta duas famílias marcadas por relações de amor, controle, ressentimento e culpa. Foto: Repordução Youtube
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Também fazem parte do elenco nomes como José de Abreu, Felipe Camargo, Luciana Paes, Laila Garin, Rui Ricardo Diaz, Heloisa Jorge, Allan Souza Lima, Jonas Bloch, Giovanna de Jesus, José Mata, Thiago Justino, Hamilton Dias, Laura Vick, Yanna Lavigne e Rosanna Viegas. Foto: Divulgação Netflix
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"Dom de Iludir" é a primeira série de Marieta Severo para a Netflix. Nascida no Rio de Janeiro em 2 de novembro de 1946, a atriz estreou na televisão em 1966, na novela "O Sheik de Agadir", da TV Globo. Ela ficou conhecida principalmente por interpretar Dona Nenê, matriarca da série "A Grande Família", exibida pela Globo entre 2001 e 2014. Foto: Reprodução Youtube
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Alice Wegmann nasceu no Rio de Janeiro em 3 de novembro de 1995 e estreou na televisão na 18ª temporada de "Malhação". Depois, protagonizou "Malhação 2012", a 20ª temporada do folhetim, no papel de Lia Martins. A atriz também foi protagonista das séries "Onde Nascem os Fortes" e "Rensga Hits!", além de interpretar Solange Duprat no remake de "Vale Tudo". Foto: Reprodução Youtube
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Nanda Costa nasceu em Paraty, no Rio de Janeiro, em 24 de setembro de 1986. Ela estreou na televisão em 2006, na novela "Cobras & Lagartos", e protagonizou "Salve Jorge", de Glória Perez, em 2012, no papel de Morena. No cinema, recebeu prêmios de Melhor Atriz por sua atuação em "Sonhos Roubados", entre eles os concedidos pelo Festival do Rio e pelo Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Foto: Repordução Youtube
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