“Dom de Iludir”: Netflix divulga trailer e data de estreia da série

Nanda Costa nasceu em Paraty, no Rio de Janeiro, em 24 de setembro de 1986. Ela estreou na televisão em 2006, na novela "Cobras & Lagartos", e protagonizou "Salve Jorge", de Glória Perez, em 2012, no papel de Morena. No cinema, recebeu prêmios de Melhor Atriz por sua atuação em "Sonhos Roubados", entre eles os concedidos pelo Festival do Rio e pelo Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Foto: Repordução Youtube