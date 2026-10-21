"Todos são dispensáveis": a reflexão de Robert De Niro sobre a carreira

A fama, o reconhecimento e o sucesso podem mudar repentinamente. Na vida cotidiana, uma sequência positiva pode gerar a sensação de invencibilidade, embora as circunstâncias nem sempre permaneçam iguais. Uma reflexão atribuída a Robert De Niro sintetiza essa realidade ao lembrar que, quando as coisas vão bem, é preciso manter a calma, pois todos são dispensáveis.

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O ensinamento destaca a importância da humildade após alcançar bons resultados, ressaltando que nenhuma posição está garantida de forma definitiva. Como prestígio e oportunidades oscilam com o tempo, convém evitar o excesso de confiança e adotar uma postura prudente diante de cenários favoráveis.

Aplicação na rotina diária

No trabalho, a ideia se aplica quando alguém conquista promoções, atinge metas expressivas ou assume cargos relevantes. Em vez de presumir estabilidade permanente, a postura ideal envolve disposição contínua para aprender, aprimorar habilidades e colaborar com os demais, impedindo que o prestígio diminua o empenho.

Nas relações pessoais, o princípio reforça que nenhum vínculo deve ser considerado garantido. Confiança e afeto exigem atenção, respeito e comunicação ativa. Acreditar que uma pessoa estará sempre disponível, independentemente do tratamento recebido, pode desgastar uma convivência valiosa.

O conceito também orienta metas individuais. Ao atingir um objetivo econômico, acadêmico ou pessoal, manter a serenidade permite valorizar o esforço sem perder de vista novos desafios. Fases prósperas servem para consolidar conquistas e antecipar imprevistos.

Trajetória no cinema

Nascido em 17 de agosto de 1943 em Nova York, Robert De Niro construiu uma carreira expressiva como ator e produtor norte-americano. Conhecido por interpretar personagens complexos em obras de drama, suspense e crime, colaborou frequentemente com o diretor Martin Scorsese e também integrou comédias voltadas ao público amplo.

O profissional conquistou dois prêmios Oscar: um como melhor ator coadjuvante por “O Poderoso Chefão: Parte II” e outro como melhor ator por “Touro Indomável”. Entre os títulos mais reconhecidos de sua filmografia estão: