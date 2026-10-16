Por que Jorge Lorenzo escolheu morar na Suíça? Aos 39 anos, piloto explica como os impostos e a busca por tranquilidade pesaram em sua decisão de mudar de país

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Considerado um dos maiores nomes da história do motociclismo, Jorge Lorenzo, aos 39 anos, relembrou os impactos da sua mudança de residência para o exterior. No auge do sucesso profissional, após conquistar dois dos seus três títulos mundiais na MotoGP, o piloto balear estabeleceu domicílio em Lugano. Enquanto diversos esportistas escolheram Andorra, Lorenzo preferiu a Suíça para se afastar da fama, encontrar tranquilidade e economizar impostos.

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Durante participação no podcast "The Wild Project", Lorenzo abordou os motivos da transferência: "Fui morar na Suíça por vários motivos, entre eles os impostos, que eram mais vantajosos, mas também para ter mais tranquilidade, treinar na Yamaha e treinar os "oitos" com meu pai.".

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Disputa com a Fazenda e desgaste pessoal

A fixação de residência em território suíço gerou conflitos com a Fazenda espanhola, que exigiu quantias milionárias sobre os anos de 2013 a 2016. O órgão reivindicou 35 milhões de euros relativos ao período de 2013 a 2015, além de 11,3 milhões de euros correspondentes ao exercício de 2016. Lorenzo indicou que o processo colaborou diretamente para a queda de rendimento esportivo e para a sua saída das pistas: "Bom, acho que um dos motivos pelos quais me aposentei foi aquela questão com o fisco.

A tensão provocou reflexos diretos no corpo do atleta. Lorenzo revelou ter sofrido forte ansiedade durante a temporada de 2019, período marcado por resultados negativos com a moto da Honda e pela perda de 90% dos pelos da barba em razão do estresse. O balear afirmou que não deseja essa vivência a ninguém.

O litígio terminou favorável ao esportista graças à atuação dos advogados, que comprovaram que o centro de vida e de interesses dele se situava na Suíça. A defesa utilizou contratos, extratos de cartões de crédito e registros de chamadas telefônicas. O veredito livrou o piloto de pagar os valores cobrados, momento recordado pelo espanhol: "quando, de repente, meus advogados me ligaram um dia e disseram que eu tinha ganhado o processo contra o fisco, foi um dos dias mais felizes da minha vida".

Fatores da despedida do motociclismo

O anúncio da retirada definitiva de Jorge Lorenzo ocorreu em novembro de 2019, motivado por razões físicas e desportivas: