LAI sem validade

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A despeito de quem vencer a eleição no fim do mês, o próximo presidente da República precisa rever urgente a Lei de Acesso à Informação (LAI) – para fazê-la valer! Atualmente, diferentes órgãos dos três Poderes se valem do sigilo institucional (o contrarregra dessa lei) para esconder dados importantes da sociedade, quando demandados, inclusive em ministérios. Um caso surreal é o notório passeio do então presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, a Mendoza, terra dos vinhedos argentinos, conforme revelou a Coluna. Ele voou de jatinho da FAB para uma palestra a convite na cidade, ficou dois dias e meio lá, com jato no pátio, e levou seis caroneiros – num evento que lhe demandou 1 hora de agenda oficial. Nem a FAB tampouco o STF informaram quem são os passageiros. Nenhum dos órgãos também quis responder questionados via LAI. No Executivo, principalmente, a transparência de programas e suas execuções são imprescindíveis para a boa gestão do futuro Governo.

Nova chance

Os deputados eleitos Daniel Soranz (federal) e João Pires (estadual), ambos pelo PSD, devem abrir vaga em janeiro para dois aliados de Ronaldo Caiado no Rio de Janeiro: Hugo Leal e Cláudia Vasconcelos. O 1º deve voltar para a Secretaria Municipal de Saúde e o 2º para a Defesa do Consumidor. Com isso, o veterano Hugo Leal pode voltar à Câmara e Cláudia Vasconcellos terá seu 1º mandato na ALERJ.

Euforia

Ex-secretário de Segurança de São Paulo, o deputado federal Guilherme Derrite (PL), eleito senador, causou ciumeira na reunião de Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado. Alguns aliados torceram o nariz quando ele enfatizou, mais de uma vez, segundo quem estava na reunião, que foi o mais votado em SP. Há quem veja uma tentativa de levar uma pasta em eventual Governo Flávio.

Saúde financeira

De 2020 a 2026, hospitais, laboratórios, farmácias e operadoras de planos de saúde captaram ao menos R$ 191 bilhões via emissões de ações e títulos de renda fixa no mercado de capitais, segundo dados do ANBIMA DATA. Grupos como Rede D’Or, Dasa, Mater Dei, Fleury, Raia Drogasil e NotreDame Intermédica usaram o dinheiro levantado via crédito privado para expandir, gerar empregos e modernizar estruturas.

Motos e consórcio

O setor de consórcios movimentou R$ 389,59 bilhões entre janeiro e agosto de 2026, alta de 24,2% na comparação anual. Os dados são da Associação de Administradoras de Consórcios. Foram comercializadas 3,82 milhões de cotas, alta de 15,1%, com 12% de participantes. “Isso reforça a expansão da modalidade como alternativa planejada”, diz Guilherme Lamounier, da Multimarcas Consórcios.

IA jurídica

A legaltech LawAgent estima em R$ 2 bilhões/ano o mercado de ferramentas de IA para advogados no Brasil. A projeção é dos sócios Bruno Abreu e Andre Estrella, com dados da OAB e pesquisa da FGV Direito SP, que aponta que 78% dos usuários usam ferramentas pagas, em universo estimado de 1,5 milhão de advogados. A LawAgent, que investiu R$ 2 milhões para desenvolver sua plataforma, mira a partir de outubro em departamentos jurídicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.