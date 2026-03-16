Viaje pela F1: um guia turístico pelas cidades que recebem as corridas

A cada ano, a temporada da Fórmula 1 leva os fãs a uma jornada global, transformando cidades em palcos de alta velocidade e emoção. Para quem acompanha as corridas, os circuitos de rua oferecem uma oportunidade única de unir a paixão pelo automobilismo ao turismo, explorando destinos icônicos que servem como pano de fundo para as disputas.

De Mônaco a Singapura, cada etapa urbana tem sua própria identidade, permitindo que os visitantes mergulhem em culturas distintas e aproveitem atrações que vão muito além do asfalto. É a chance de transformar a experiência da corrida em uma viagem inesquecível.

Leia Mais

Mônaco: luxo e história no Mediterrâneo

O Grande Prêmio de Mônaco é, sem dúvida, o mais glamoroso do calendário. A corrida acontece nas ruas estreitas de Monte Carlo, e o principado oferece uma atmosfera de sofisticação. Fora da pista, uma visita ao Cassino de Monte Carlo é quase obrigatória, mesmo que seja apenas para admirar sua arquitetura suntuosa.

Outro ponto imperdível é o Palácio do Príncipe, residência oficial da família Grimaldi, que oferece uma vista panorâmica da cidade e do porto. Caminhar pela região do porto, repleta de iates luxuosos, e explorar o Jardim Exótico completam o roteiro.

Singapura: um espetáculo de luzes

A corrida noturna de Singapura é um dos eventos mais visualmente impressionantes da Fórmula 1. A cidade-estado asiática é um caldeirão cultural e tecnológico. Uma das atrações principais é o Gardens by the Bay, um parque futurista com suas famosas “superárvores” que se iluminam à noite.

O complexo Marina Bay Sands, com seu hotel icônico e piscina de borda infinita no topo, domina a paisagem. Para uma imersão na cultura local, os Hawker Centres oferecem uma variedade incrível de comida de rua asiática a preços acessíveis.

Baku: onde o novo encontra o antigo

O circuito do Azerbaijão é conhecido por sua longa reta e trechos apertados que passam pela Cidade Velha, um Patrimônio Mundial da UNESCO. Baku é uma cidade de contrastes, onde arranha-céus modernos, como as Flame Towers, convivem com muralhas medievais e palácios históricos.

Explorar a Cidade Velha a pé é uma viagem no tempo, com suas ruas de paralelepípedos, o Palácio dos Shirvanshahs e a Torre da Donzela. É a combinação perfeita entre a adrenalina da F1 e a riqueza de uma cultura milenar.

Las Vegas: entretenimento na pista e fora dela

O Grande Prêmio de Las Vegas trouxe a famosa Strip para o centro das atenções. A corrida noturna passa por alguns dos cassinos e hotéis mais famosos do mundo. Fora do circuito, a cidade oferece um universo de entretenimento: espetáculos de renome mundial, restaurantes de chefs famosos e uma vida noturna agitada.

A Sphere, uma arena de entretenimento esférica coberta por painéis de LED, tornou-se uma atração por si só. A experiência de Las Vegas é sobre o espetáculo, algo que se reflete tanto na corrida quanto nas infinitas opções de lazer.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.