Antes de sair do PL, Onyx recebeu R$ 225 mil do partido por meio de empresa

Agora filiado ao PP, Onyx Lorenzoni recebeu, pela Guaíba Consultoria, entre R$ 30 mil e R$ 35 mil mensais até o final de junho

Tatiana Farah
Repórter
01/12/2025 02:07

Ex-ministro de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni deixou o PL, não sem antes receber do partido, por meio de sua empresa, R$ 225 mil em 2025. Desde 2023, o ex-deputado teve sua empresa, a Guaíba Consultoria e Assessoria, contratada pelo diretório nacional do PL. Os serviços prestados por ele envolviam articulações com movimentos de direita de fora do país, como Espanha e Portugal.

De acordo com recibos apresentados na prestação de contas da legenda ao TSE, a firma de Onyx recebeu de janeiro a abril deste ano pagamentos mensais de R$ 30 mil. Entre maio e o início de julho, o valor subiu para R$ 35 mil mensais.

Em janeiro, a coluna já havia mostrado que a Guaíba, aberta por Onyx em dezembro de 2022, depois de sua derrota eleitoral, havia faturado desde 2023 um total de R$ 452 mil do PL. Na eleição passada, o ex-ministro perdeu a disputa pelo governo gaúcho para Eduardo Leite.

Em junho, último mês em que a empresa recebeu do PL, Onyx Lorenzoni se filiou ao PP. Sua saída do partido foi barulhenta, com reclamações de parte a parte na seção gaúcha da sigla.

Em 2026, Onyx deve tentar um retorno à Câmara dos Deputados, mas só deve definir a candidatura no ano que vem.

