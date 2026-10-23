Antalpha Aumenta Investimento na Aurelion com Subscrição de Ações de US$ 2 milhões

SINGAPURA, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antalpha Platform Holding Company (NASDAQ: ANTA) ("Antalpha"), uma plataforma líder em financiamento institucional de ativos digitais, anunciou hoje que sua subsidiária integral, Antalpha Capital (HK) Limited, celebrou um contrato de subscrição de ações com a Aurelion Inc. (NASDAQ: AURE) ("Aurelion" ou a "Empresa"). Nos termos do contrato, a Antalpha, por meio da Antalpha Capital (HK) Limited, subscreverá 952.381 ações ordinárias Classe B recém-emitidas da Aurelion ao preço de US$ 2,10 por ação, resultando em um valor bruto total de aproximadamente US$ 2 milhões para a Aurelion (a "Subscrição"). A conclusão da Subscrição deve ocorrer o mais breve possível, sujeita às condições habituais de fechamento e com data-limite estipulada para 21 de dezembro de 2026.

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Atualmente, a Antalpha detém 31,7% das ações ordinárias emitidas e em circulação da Aurelion, com base nas ações em circulação, bônus de subscrição pré-financiados e bônus de subscrição primários da Empresa, o que representa aproximadamente 77,5% do seu poder de voto total. Após a conclusão da Subscrição, espera-se que a Antalpha detenha aproximadamente 33,4% das ações emitidas e em circulação da Aurelion, com base nas ações em circulação, bônus de subscrição pré-financiados e bônus de subscrição primários da Empresa, representando aproximadamente 78,8% do total dos seus direitos de voto.

"Ampliar nosso investimento na Aurelion reflete nossa confiança contínua em sua estratégia e no potencial de longo prazo do ouro tokenizado", afirmou Paul Liang, Diretor Financeiro da Antalpha. "O foco da Aurelion na infraestrutura de ouro digital complementa nossa experiência em financiamento e gestão de riscos. Por meio desse compromisso adicional, estamos apoiando o desenvolvimento de aplicações institucionais práticas para o ouro tokenizado, tendo como prioridades a execução disciplinada e o valor para os acionistas no longo prazo."

"O apoio contínuo da Antalpha como nossa acionista controladora reforça seu compromisso com a próxima fase de desenvolvimento da Aurelion", afirmou Frank Zheng, CEO da Empresa. "Com o fechamento da transação, este investimento proporcionará flexibilidade financeira adicional para avançarmos com nossos negócios de ouro digital. Estamos focados no desenvolvimento da tecnologia e dos recursos de gestão de riscos de que as instituições precisam para usar o ouro tokenizado com confiança.”

Sobre a Antalpha

A Antalpha é uma empresa líder em fintech especializada em soluções de financiamento, tecnologia e gerenciamento de riscos para instituições do setor de ativos digitais. A Antalpha oferece empréstimos de cadeia de suprimentos e margem de Bitcoin por meio da plataforma de tecnologia Antalpha Prime, que permite aos clientes originar e gerenciar seus empréstimos de ativos digitais, bem como monitorar posições de garantia com dados em tempo quase real. Com base nessa fundação, a Antalpha também explora ferramentas baseadas em IA para ajudar os usuários a navegar pelo setor de ativos digitais de forma mais eficaz.

Sobre a Aurelion

A Aurelion é uma empresa de capital aberto que desenvolve uma infraestrutura de risco e tecnologia de ouro digital em torno do XAU?, ouro on-chain lastreado por barras físicas da LBMA. Combinando as características do ouro físico com a eficiência da tecnologia blockchain, o XAU? serve como a base da estratégia de tesouraria de ouro digital da Aurelion. A Empresa assume o compromisso com a gestão prudente e a utilização eficiente de suas participações próprias em ouro digital, e em oferecer gestão de riscos e suporte técnico para iniciativas selecionadas de ouro tokenizado. Por meio de sua abordagem orientada por tecnologia, a Aurelion busca contribuir para o desenvolvimento responsável e a adoção mais ampla de soluções de ouro digital e ativos tokenizados.

Declaração de Previsão

Este comunicado de imprensa contém declarações que podem ser consideradas “declarações de previsão” na acepção das provisões de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Essas declarações de previsão podem ser identificadas pelas terminologias como “vai”, “espera”, “antecipa”, “visa”, “futura”, “pretende”, “planeja”, “acredita”, “estima”, “provavelmente” e declarações semelhantes. Declarações que não sejam de fatos históricos, incluindo declarações sobre as convicções, planos e expectativas da Antalpha, são declarações de previsão. As declarações de previsão envolvem riscos e incertezas inerentes. Mais informações sobre esses e outros riscos estão incluídas nos registros da Antalpha no SEC. Todas as informações aqui fornecidas são válidas a partir da data deste comunicado de imprensa, e a Antalpha não assume nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração de previsão, exceto quando exigido pela lei aplicável.

Contatos

Contato com Investidores: ir@antalpha.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9852181)