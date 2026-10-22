O conselho de Steve Jobs sobre felicidade provoca uma pergunta incômoda: quanto das suas escolhas ainda depende daquilo que as outras pessoas esperam de você?

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A felicidade nem sempre consiste em alcançar sucesso profissional, cumprir expectativas alheias ou obter reconhecimento. Muitas vezes, esse sentimento surge quando as pessoas aprendem a ouvir os próprios desejos e param de agir motivadas pelo medo de decepcionar os outros. Steve Jobs, fundador da Apple, defendeu essa perspectiva em discurso aos formandos da Universidade de Stanford, realizado em 12 de junho de 2005.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na ocasião, Jobs afirmou que as únicas pessoas que não desperdiçam o tempo são aquelas que impedem a opinião alheia de abafar a própria voz interior. Viver segundo imposições externas afasta os indivíduos daquilo que realmente buscam. Confiar na intuição, por sua vez, permite construir uma trajetória coerente com valores e aspirações pessoais.

Leia Mais

O valor do tempo

Durante a cerimônia universitária, Jobs compartilhou passagens pessoais, incluindo o início de sua carreira, a fundação da Apple e sua saída da empresa. Diante dos formandos, ele resumiu a urgência de agir com autonomia: "O seu tempo é limitado, então não o percam vivendo a vida de outra pessoa".

O empresário alertou sobre dogmas e noções herdadas aceitas sem reflexão prévia. Esse condicionamento costuma ditar rumos específicos:

escolher uma carreira para atender exigências familiares;

permanecer em uma função desgastante por medo da mudança;

abrir mão de projetos pessoais pelo temor diante de críticas.

A mensagem reforça que o erro não está em escutar conselhos, mas em permitir que eles substituam totalmente o critério próprio. O aprendizado consiste em distinguir opiniões que auxiliam no crescimento daquelas que travam a busca por uma vida autêntica.

Confiança e intuição

O receio do fracasso e a carência de aprovação costumam sufocar vontades individuais. Em seu relato, Jobs insistiu na coragem necessária para seguir o coração e a intuição, indicando que ambos sabem o que a pessoa realmente almeja ser.

Essa abordagem demonstra que acumular conquistas externas, estabilidade e prestígio não impede a insatisfação, caso o projeto executado pertença a terceiros. Escutar a voz interior requer definir prioridades, ponderar alternativas e aceitar que é impossível agradar a todo o público ao redor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Buscar validação constante gera segurança momentânea, mas bloqueia o acesso às reais necessidades humanas. Embora ninguém consiga controlar circunstâncias externas ou pensamentos alheios, cada indivíduo preserva a capacidade de direcionar escolhas segundo os próprios valores.