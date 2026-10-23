Michelob Move Fest une corrida, música e cerveja premium

A corrida de rua vive um dos momentos mais relevantes, em que o esporte deixou de ser apenas uma atividade voltada para desempenho individual e passou a ocupar um espaço cada vez mais significativo na cultura, impulsionando comunidades, influenciando comportamentos e criando novas formas de socialização.

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É nesse contexto que Michelob Ultra apresenta o Michelob Move Fest, uma nova plataforma proprietária criada para conectar esporte, entretenimento e socialização. O projeto reforça uma trajetória já consolidada da marca no universo esportivo.

Nascida nos Estados Unidos, onde foi a pioneira do segmento Ultra e é a marca de cerveja que mais cresce nos EUA , Michelob Ultra construiu uma forte presença em algumas das principais propriedades esportivas do mundo, incluindo a Copa do Mundo FIFA™ e a NBA, além de iniciativas ligadas à corrida, ao golfe, ao tênis e ao basquete.

Lançada no Brasil em 2020, Michelob Ultra foi a cerveja premium pioneira no segmento ultra no país e hoje integra o portfólio wellness da Ambev, maior cervejaria do Brasil e parte da AB InBev, a maior cervejaria do mundo. Agora, a marca traz toda sua expertise para o mercado brasileiro por meio de uma experiência inédita. Marcado para 7 de novembro, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, o Michelob Move Fest será o primeiro festival proprietário de Michelob Ultra no país.

O Michelob Move Fest nasce do encontro entre duas dimensões cada vez mais presentes na vida das pessoas: a busca por um estilo de vida ativo e o desejo de compartilhar experiências de música, entretenimento e socialização.

É dessa conexão que surge a proposta do evento, que une corrida e música eletrônica em um formato inédito, transformando o movimento em uma experiência coletiva de esporte, bem-estar e convivência — abrindo espaço para uma boa cerveja nos momentos de pausa, celebração e encontro entre amigos.

“O crescimento da corrida mostra como as pessoas estão buscando experiências completas, que combinam bem-estar, conexão e momentos de descontração. O Michelob Move Fest nasce dessa transformação cultural e reforça o papel de Michelob Ultra como uma marca que incentiva um estilo de vida equilibrado, em que movimento e celebração convivem de forma natural”, afirma Cinthia Klumpp, diretora de Marketing de Cervejas Premium da Ambev.

O Michelob Move Fest, conceitualmente criado pela Africa Creative, idealizado e produzido pela Octagon Latam, com estratégia de comunicação pela InPress Porter Novelli e influência pela MAM Brands.

Maratona coletiva

No centro da experiência está uma corrida de revezamento de 42 quilômetros disputada por equipes formadas por dez participantes. Cada corredor percorrerá 4,2 quilômetros, transformando uma distância tradicionalmente associada à performance individual em uma competição construída pela força do grupo.

Ao longo da prova, a arena será ocupada por algumas das principais running crews parceiras, ou seja, grupos e comunidades de corrida que Michelob Ultra se relaciona, reforçando um dos fenômenos que mais impulsionam a expansão da corrida atualmente.

Cinthia ressalta que os corredores poderão ter acesso à Maratona de Nova York como uma das ações que vão acontecer durante o evento. “A cerveja sempre teve a moderação e a socialização em sua essência. Ela está presente nos encontros, nas conquistas e nos brindes que marcam grandes momentos. Por isso, queríamos criar algo especial para essa comunidade e levar essa conexão a um novo patamar e outra corrida emblemática como a de Nova York”.

Além dos grupos convidados e que fazem parte da comunidade da marca, Michelob Ultra também abrirá espaço para que o público garanta sua participação. Frequentadores do Parque Ibirapuera poderão participar de um desafio esportivo exclusivo: ao verem as mídias Out of Home (OOH) espalhadas pelo local, os corredores serão convidados a completar um percurso de 4,2 km. Ao concluir o trajeto e escanear o QR Code, eles poderão se cadastrar para concorrer a 10 vagas que formarão uma equipe oficial no Michelob Move Fest.

Experiência que vai além da linha de chegada

Enquanto as equipes percorrem a pista, um palco 360° instalado no centro de uma arena será o ponto de encontro do Move Fest. A atração principal será o artista e produtor global Marshmello, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial e responsável por sucessos como Happier, Alone, Friends, Silence e Wolves. O artista retorna ao Brasil para uma apresentação exclusiva que encerra o festival.

“O Michelob Move Fest é a materialização daquilo que Michelob Ultra acredita: viver de forma ativa sem abrir mão dos momentos de diversão e socialização. Criamos um formato inédito que reúne uma maratona coletiva, comunidades apaixonadas pela corrida, um artista global como Marshmello e tudo em dos cenários mais emblemáticos do esporte brasileiro.” afirma Cinthia.

Plataforma para o futuro

O lançamento do Michelob Move Fest acompanha a expansão da marca no Brasil, que registrou crescimento superior a 250% em volume de vendas no segundo trimestre de 2026, alcançando 13 trimestres consecutivos de alta. O desempenho também contribuiu para o avanço de mais de 60% do portfólio Wellness da Ambev no período.

O movimento reflete mudanças no comportamento dos consumidores, que buscam marcas capazes de combinar produto, propósito e experiências. Nesse contexto, Michelob Ultra reforça seu posicionamento associado ao equilíbrio e ao bem-estar.

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“O Michelob Move Fest é inovador ao transformar um dos fenômenos culturais mais relevantes da atualidade em uma experiência premium e também de entretenimento, fortalecendo a conexão de Michelob Ultra com a comunidade da corrida e reafirmando nosso propósito em um território estratégico para o futuro da categoria”, finaliza Cinthia.