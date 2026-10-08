Novo sensor para diabetes tipo 2 inova com predição

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Conviver com o diabetes tipo 2 exige atenção constante. A rotina de picadas de dedo, contagem de carboidratos e a preocupação com oscilações na glicemia, especialmente durante o sono, costuma gerar desgaste físico e emocional invisível para quem está de fora. Nesse cenário, a tecnologia de monitoramento contínuo ganha um novo contorno no Brasil, migrando da simples medição para a antecipação ativa de crises.



O Brasil ocupa o 6º lugar mundial em número total de casos de diabetes, com cerca de 16,6 milhões de adultos afetados (entre 20 e 79 anos), segundo o Atlas Global da Federação Internacional de Diabetes (IDF). Entre eles, em torno de 6,5 milhões dependem de insulina diariamente. No entanto, manter a glicose sob controle ainda é um grande desafio no país. Um estudo recente publicado pelo The Lancet Diabetes & Endocrinology revelou que, embora 93,3% das pessoas diagnosticadas estejam em tratamento, só 35,4% conseguem manter os níveis de glicose na faixa adequada.



Para preencher essa lacuna, a Roche Diagnóstica traz ao mercado brasileiro o Accu-Chek® SmartGuide, sistema de monitoramento contínuo da glicose (CGM) que atua de forma preditiva. Em vez de apenas registrar o cenário atual do paciente, o sensor utiliza algoritmos de IA para antecipar a tendência da glicemia, permitindo que o paciente aja antes de um episódio de hipoglicemia (queda severa) ou hiperglicemia (alta de açúcar no sangue).



Previsibilidade na rotina e noites de sono mais tranquilas



A hipoglicemia é um dos maiores temores de quem convive com o DM2, sobretudo para quem usa insulina ou medicamentos que aumentam o risco de quedas glicêmicas repentinas. Se não controlada a tempo, a queda do açúcar no sangue pode causar confusão mental, suor frio, desmaios e intercorrências graves.



O novo sensor da Roche traz recursos específicos para lidar com essa imprevisibilidade, como a predição de hipoglicemia, que alerta o paciente sobre o risco de queda nos níveis de glicose com 30 minutos de antecedência, permitindo a ele tomar medidas rápidas para evitar a situação. O sensor conta também com a predição noturna, que monitora os riscos de quedas glicêmicas durante o sono em uma janela de 7 horas, período mais vulnerável a emergências silenciosas na madrugada.



Além disso, o Accu-Chek® SmartGuide também traz a predição de glicose em 2 horas, indo além das tradicionais setas de tendência, projetando de forma visual qual será o comportamento da glicose nas próximas 2 horas, o que facilita o planejamento de refeições e atividades físicas.



Para especialistas da área, essa capacidade de previsão alivia uma das maiores dores do tratamento. "Para o paciente com DM2, a maior barreira no tratamento costuma ser a ansiedade gerada pela imprevisibilidade. Eles sentem medo de sair de casa e ter uma crise de hipoglicemia, ou de dormir e passar mal durante a noite. Quando temos uma ferramenta que avisa o que vai acontecer com a glicose dali a 30 minutos ou projeta as próximas 7 horas de sono, retiramos desse paciente um peso emocional enorme. O sensor permite que ele viva sem a sensação de estar sempre sob ameaça, devolvendo a ele a tranquilidade necessária para focar nas atividades do dia a dia", afirma o médico Dr. João Salles, Diretor do Departamento de Medicina da Santa Casa de São Paulo.



Decisões médicas compartilhadas e tratamento personalizado



A tecnologia preditiva também beneficia profundamente a qualidade das informações que chegam ao consultório médico. Em vez de dados isolados de testes de ponta de dedo, que funcionam como fotografias de momentos específicos, o monitoramento contínuo fornece um histórico completo sobre o comportamento metabólico do indivíduo.



"No consultório, as decisões sobre ajustes de tratamento para o DM2 dependem muito do padrão de oscilação do paciente. Ter acesso a previsões de 2 horas e alertas de tendências noturnas nos dá um mapa muito mais refinado. Conseguimos entender exatamente como a rotina daquele indivíduo afeta a sua saúde. Isso possibilita discussões mais ricas e decisões compartilhadas, onde o paciente aprende a correlacionar suas escolhas alimentares e de exercícios com a tendência futura da glicose, alcançando um controle mais preciso e seguro", explica Salles.



Esse compartilhamento integrado de dados com as equipes de saúde é realizado por meio da plataforma Accu-Chek Care. Desenvolvido especificamente para médicos e profissionais da área, o sistema permite monitorar e acompanhar o progresso clínico do paciente em tempo real. Ao centralizar as leituras em relatórios simplificados, a ferramenta facilita a análise de padrões de oscilação glicêmica, apoiando decisões de tratamento mais ágeis e precisas.



Praticidade, autonomia e acesso facilitado



O sensor da Roche é resistente à água, discreto e projetado para uso contínuo de até 14 dias, realizando leituras automáticas da glicose a cada 5 minutos. Os dados são transmitidos via Bluetooth diretamente para smartphones compatíveis com sistemas Android e iOS.



Após a calibração inicial com o glicosímetro, o Accu-Chek® SmartGuide está validado para apoiar decisões terapêuticas diretas, como o cálculo e a aplicação de doses de insulina, oferecendo maior autonomia ao paciente no gerenciamento diário.



“Esse lançamento reforça o nosso compromisso com a inovação ao colocar no mercado um produto que transforma o modo como o paciente convive com o diabetes”, diz Débora Schultz, Diretora Comercial de Near Patient Care (NPC) da Roche Diagnóstica. “Atuamos há mais de 20 anos na área de monitorização de diabetes, em mais de 100 países, e o Accu-Chek® SmartGuide representa um passo inovador na nossa missão de colocar a tecnologia a serviço da saúde, com um olhar empático para a rotina de quem precisa monitorar a glicemia de forma constante. Essa novidade não só unifica o monitoramento com o gerenciamento prático, como devolve a liberdade e a tranquilidade para que as pessoas possam viver suas vidas com mais segurança e autonomia”, completa.



O Accu-Chek® SmartGuide está disponível nas principais farmácias de todo o país, como nas redes Raia e Drogasil.