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Vicentinho Júnior vira sobre Dorinha e é eleito governador do Tocantins

Herdeiro de uma família com tradição política no estado, ele começou a carreira em 2014, quando conquistou o primeiro mandato de deputado federal

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
25/10/2026 20:30

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Vicentinho Júnior vira sobre Dorinha e é eleito governador do Tocantins
Vicentinho Júnior vira sobre Dorinha e é eleito governador do Tocantins crédito: Foto: Divulgação

Confirmando o que previam as pesquisas, o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB), foi eleito governador do Tocantins neste domingo, 25.

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Pouco após as 20 horas, com 92,68% das urnas apuradas, ele já havia sido declarado matematicamente eleito, com 64,26% dos votos, contra 35,75% da senadora Professora Dorinha (União Brasil). 

No primeiro turno, Vicentinho terminou em segundo lugar, com 43,94% dos votos válidos, ante os 45,52% de Dorinha. A diferença de 13.412 votos entre os dois levou a disputa para o segundo turno. 

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Herdeiro de uma família com tradição na política do estado, Vicentinho Júnior é empresário, natural de Goiânia e filho do ex-senador Vicentinho Alves. A carreira política do governador eleito começou em 2014, quando conquistou o primeiro mandato de deputado federal pelo PSB. Com a derrota, Dorinha retorna ao Senado, onde tem mandato até 2031.

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