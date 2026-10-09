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Occitânia: região francesa reúne cidades medievais, monumentos grandiosos e paisagens de tirar o fôlego
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Toulouse Capital da Occitânia, Toulouse é conhecida como Cidade Rosa devido aos tijolos avermelhados de muitos de seus edifícios. Banhada pelo Rio Garonne, destaca-se pela Praça do Capitólio, pela Basílica de Saint-Sernin e pelo patrimônio arquitetônico. Foto: Frédéric Neupont wikimedia commons
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Carcassonne A cidade fortificada de Carcassonne é um dos grandes símbolos da Occitânia. Suas muralhas duplas, 52 torres e construções medievais formam um conjunto reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1997. Foto: Imagem de Goeppert por Pixabay
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Albi Às margens do Rio Tarn, Albi impressiona pela arquitetura de tijolos vermelhos. Seu principal monumento é a Catedral de Santa Cecília, uma imponente construção gótica. A cidade também abriga um museu dedicado ao pintor Toulouse-Lautrec, que nasceu ali. Foto: Didier Descouens wikimedia commons
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Rocamadour Construído sobre uma encosta rochosa, o vilarejo de Rocamadour parece desafiar a gravidade. Suas casas e santuários se distribuem em diferentes níveis de uma falésia. O local é um importante destino de peregrinação religiosa desde a Idade Média. Foto: François Darras wikimedia commons
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Pont du Gard Construído pelos romanos no século I, o Pont du Gard é um aqueduto monumental que atravessa o Rio Gardon. Com aproximadamente 49 metros de altura e três níveis de arcos, fazia parte de um sistema que transportava água até a cidade de Nîmes. Foto: Nicolas Bicorne wikimedia commons
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Nîmes Conhecida por seu patrimônio romano, Nîmes preserva um dos anfiteatros mais bem conservados da Antiguidade. Construída no século I, a arena continua recebendo eventos culturais. Outro destaque é a Maison Carrée, templo romano reconhecido pela Unesco. Foto: Shadowgate from Novara wikimedia commons
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Cordes-sur-Ciel Erguida no alto de uma colina, Cordes-sur-Ciel encanta pelas ruas estreitas, construções de pedra e arquitetura gótica. Fundada no século XIII, a vila frequentemente aparece envolta em névoa, criando a impressão de estar suspensa acima das nuvens. Foto: Carsten Steger wikimedia commons
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Collioure Às margens do Mediterrâneo, Collioure combina praias, casario colorido e monumentos históricos. A cidade inspirou artistas como Henri Matisse e André Derain, ligados ao movimento fauvista. Seu castelo real e a igreja à beira-mar são cartões-postais. Foto: Doronenko wikimedia commons
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Viaduto de Millau Inaugurado em 2004, o Viaduto de Millau é uma das grandes obras da engenharia contemporânea. A ponte atravessa o vale do Rio Tarn e possui um conjunto de pilares e mastros que alcança 343 metros de altura, superando a Torre Eiffel. Foto: Stefan Krause, wikimedia commons
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Cirque de Gavarnie Nos Pireneus franceses, o Cirque de Gavarnie é uma gigantesca formação natural cercada por paredões rochosos que ultrapassam 1.500 metros de desnível. O cenário abriga uma das cachoeiras mais altas da Europa e integra uma área reconhecida pela Unesco. Foto: Jsanchezes wikimedia commons
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Aigues-Mortes Fundada no século XIII por iniciativa do rei Luís IX, Aigues-Mortes conserva suas muralhas medievais quase intactas. A cidade fica próxima às paisagens úmidas da Camargue e a extensas salinas, cujas águas podem adquirir tonalidades rosadas. Foto: Ingo Mehling wikimedia commons