Canetas emagrecedoras e lipedema exigem atenção médica e cuidado individualizado

O crescimento do uso de canetas emagrecedoras e a busca por tratamentos para reduzir medidas têm ampliado as discussões sobre os cuidados necessários durante o processo de emagrecimento. Embora os avanços da medicina ofereçam novas possibilidades terapêuticas, a utilização de medicamentos sem orientação profissional pode comprometer a saúde e provocar complicações. Paralelamente, condições como o lipedema, frequentemente confundidas com o excesso de peso, reforçam a importância de uma avaliação individualizada, capaz de considerar não apenas a aparência física, mas também o funcionamento do organismo e a qualidade de vida.

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Formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a médica Vanessa Afonso Magalhães acumula 32 anos de experiência profissional, incluindo atuação no Corpo de Bombeiros. Atualmente, dedica-se às áreas de emagrecimento e longevidade, com atenção à saúde metabólica e ao acompanhamento de homens e mulheres que buscam resultados sustentáveis. Em sua prática clínica, recebe pacientes que utilizaram medicamentos para emagrecer por conta própria e posteriormente enfrentaram efeitos adversos, dificuldades para manter o peso ou recuperação dos quilos perdidos.

Entre os riscos associados ao uso inadequado das canetas emagrecedoras estão náuseas, vômitos, diarreia, desidratação e perda excessiva de massa muscular. Em determinadas situações, podem ocorrer complicações mais graves, que exigem atendimento médico. A redução acelerada do peso também pode contribuir para deficiências nutricionais, queda de cabelo e enfraquecimento das unhas, especialmente quando não existe acompanhamento alimentar adequado.

"Quando entendemos que a obesidade é uma doença crônica, precisamos mudar a forma como enxergamos o emagrecimento. Não se trata simplesmente de utilizar uma caneta emagrecedora, mas de compreender o organismo, identificar possíveis fatores associados ao ganho de peso e construir um tratamento seguro e individualizado", explica a Dra. Vanessa.

Segundo a médica, o planejamento terapêutico deve considerar idade, histórico clínico, exames laboratoriais e necessidades específicas de cada paciente. A avaliação da composição corporal por bioimpedância, associada ao suporte nutricional e aos ajustes terapêuticos quando indicados, permite acompanhar a evolução do tratamento. O objetivo não é apenas reduzir os números apresentados na balança, mas preservar a massa muscular, melhorar a saúde metabólica e estabelecer hábitos que favoreçam a manutenção dos resultados.

Outro desafio observado no atendimento feminino envolve o lipedema, doença crônica caracterizada pelo acúmulo desproporcional de tecido adiposo, principalmente nas pernas e, em alguns casos, nos braços. A condição pode provocar dor, sensibilidade ao toque, sensação de peso e facilidade para desenvolver hematomas. Apesar de poder coexistir com a obesidade, apresenta características próprias e não deve ser interpretada simplesmente como consequência do ganho de peso.

Para muitas mulheres, os efeitos ultrapassam as manifestações físicas. A dificuldade para encontrar roupas confortáveis, o desconforto durante atividades cotidianas e as alterações na imagem corporal podem comprometer a autoestima e o bem-estar emocional. Algumas pacientes passam anos tentando modificar a aparência das pernas por meio de dietas e exercícios, sem compreender que os sintomas podem estar relacionados a uma condição que necessita de investigação específica.

Na avaliação de Vanessa Magalhães, reconhecer essas particularidades é fundamental para evitar julgamentos e oferecer assistência adequada. O diagnóstico do lipedema é essencialmente clínico e considera a distribuição do tecido adiposo, os sintomas apresentados, o histórico da paciente e a exclusão de outras condições. A abordagem pode envolver atividade física adaptada, acompanhamento nutricional, controle dos sintomas e atuação conjunta de diferentes profissionais de saúde.

"Não estamos olhando apenas para as pernas de uma mulher. Estamos cuidando de alguém que pode ter passado anos convivendo com dor, limitações e culpa, sem compreender o que estava acontecendo com o próprio corpo. Nosso objetivo é promover saúde, melhorar a qualidade de vida e oferecer um cuidado individualizado, respeitando a história e as necessidades de cada paciente", destaca a Dra. Vanessa Magalhães.

A especialista ressalta que o cuidado com o lipedema não deve ser limitado à redução de medidas ou à expectativa de eliminar definitivamente uma doença crônica. O tratamento busca aliviar sintomas, preservar a mobilidade e favorecer maior autonomia. Da mesma forma, no emagrecimento, a indicação de medicamentos precisa respeitar critérios clínicos, contraindicações e a resposta individual de cada organismo.

Para Vanessa, a medicina deve contribuir para uma relação mais saudável com o próprio corpo, sem transformar a perda de peso em uma corrida por resultados imediatos. Tanto no tratamento da obesidade quanto no acompanhamento do lipedema, o diagnóstico correto, a orientação profissional e o cuidado contínuo são fundamentais para decisões mais seguras, com foco na saúde, na funcionalidade e na qualidade de vida.

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