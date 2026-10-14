O que a inteligência artificial tem a ver com o risco de falências bancárias? Alerta do FMI aponta ameaças digitais e cobra preparação para um efeito em cadeia

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O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou que uma correção no setor de inteligência artificial pode atingir a economia real e os mercados globais. A instituição afirma que a resiliência financeira atual não elimina vulnerabilidades, embora o apetite por risco continue forte.

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O "Relatório sobre Estabilidade Financeira Global" aponta dois catalisadores de turbulência no curto prazo: a alta repentina dos rendimentos dos títulos soberanos e a ocorrência de um grande ataque cibernético.

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Riscos e alavancagem no setor de tecnologia

Investimentos em inteligência artificial sustentam a atividade econômica e compensam impactos negativos da guerra no Oriente Médio e da incerteza política. O documento aponta, contudo, “evidências crescentes” de que o desenvolvimento dessa tecnologia pode exigir menos aportes ou gerar retornos econômicos abaixo do esperado.

Durante entrevista coletiva em Bangcoc, o diretor-adjunto do Departamento de Mercados Monetários e de Capitais do FMI, Athanasios Vamvakidis, afirmou que “uma correção no mercado de IA afetará a economia real”. A revisão de expectativas pode reduzir o patrimônio de investidores e desacelerar investimentos.

A expansão do uso de dívida corporativa eleva o perigo de vendas forçadas de ativos e oscilações bruscas. Os grandes provedores de computação em nuvem, chamados de hyperscalers, respondem por 10% das emissões globais de títulos com grau de investimento. Diante disso, o relatório afirma que “as consequências de uma correção no setor de IA poderiam ser globais” e recomenda frear a alavancagem excessiva por meio de derivativos e empréstimos com margem.

Dívida soberana e ataques digitais

As pressões no mercado de títulos aumentaram desde a edição divulgada em abril. O encarecimento da energia elevou os rendimentos, enquanto dívidas soberanas altas e déficits orçamentários contínuos ampliaram as preocupações. O FMI recomenda reconduzir a dívida pública a patamares sustentáveis.

Na área cibernética, a escassez de recursos em mercados emergentes e a dependência de poucos prestadores de serviço prejudicam a segurança das redes. Em mais de 70% dos casos registrados em 2026, desenvolvedores quase não tiveram prazo para reparar falhas de software antes de sua exploração. A recomendação da entidade inclui reforçar a supervisão dos fornecedores terceirizados de tecnologia e expandir as defesas digitais.

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Em testes de estresse que simularam um cenário de recessão associado à desaceleração da inteligência artificial e à instabilidade dos títulos públicos, as reservas gerais dos bancos continuaram robustas. Contudo, instituições financeiras responsáveis por 22% dos ativos bancários do planeta registraram níveis de capital fracos na projeção hipotética.