O que a inteligência artificial tem a ver com o risco de falências bancárias? Alerta do FMI aponta ameaças digitais e cobra preparação para um efeito em cadeia
Novo relatório detalha caminhos para proteger investimentos e entender de perto como as inovações em tecnologia moldam o futuro financeiro global
compartilhe
O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou que uma correção no setor de inteligência artificial pode atingir a economia real e os mercados globais. A instituição afirma que a resiliência financeira atual não elimina vulnerabilidades, embora o apetite por risco continue forte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O "Relatório sobre Estabilidade Financeira Global" aponta dois catalisadores de turbulência no curto prazo: a alta repentina dos rendimentos dos títulos soberanos e a ocorrência de um grande ataque cibernético.
Leia Mais
FMI adverte que sistema monetário não está pronto para os riscos da IA
FMI eleva previsão de crescimento mundial para 2026, mas alerta para IA e riscos comerciais
Como a IA está ajudando empresas a prever e a sair de crises financeiras
Riscos e alavancagem no setor de tecnologia
Investimentos em inteligência artificial sustentam a atividade econômica e compensam impactos negativos da guerra no Oriente Médio e da incerteza política. O documento aponta, contudo, “evidências crescentes” de que o desenvolvimento dessa tecnologia pode exigir menos aportes ou gerar retornos econômicos abaixo do esperado.
Durante entrevista coletiva em Bangcoc, o diretor-adjunto do Departamento de Mercados Monetários e de Capitais do FMI, Athanasios Vamvakidis, afirmou que “uma correção no mercado de IA afetará a economia real”. A revisão de expectativas pode reduzir o patrimônio de investidores e desacelerar investimentos.
A expansão do uso de dívida corporativa eleva o perigo de vendas forçadas de ativos e oscilações bruscas. Os grandes provedores de computação em nuvem, chamados de hyperscalers, respondem por 10% das emissões globais de títulos com grau de investimento. Diante disso, o relatório afirma que “as consequências de uma correção no setor de IA poderiam ser globais” e recomenda frear a alavancagem excessiva por meio de derivativos e empréstimos com margem.
Dívida soberana e ataques digitais
As pressões no mercado de títulos aumentaram desde a edição divulgada em abril. O encarecimento da energia elevou os rendimentos, enquanto dívidas soberanas altas e déficits orçamentários contínuos ampliaram as preocupações. O FMI recomenda reconduzir a dívida pública a patamares sustentáveis.
Na área cibernética, a escassez de recursos em mercados emergentes e a dependência de poucos prestadores de serviço prejudicam a segurança das redes. Em mais de 70% dos casos registrados em 2026, desenvolvedores quase não tiveram prazo para reparar falhas de software antes de sua exploração. A recomendação da entidade inclui reforçar a supervisão dos fornecedores terceirizados de tecnologia e expandir as defesas digitais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em testes de estresse que simularam um cenário de recessão associado à desaceleração da inteligência artificial e à instabilidade dos títulos públicos, as reservas gerais dos bancos continuaram robustas. Contudo, instituições financeiras responsáveis por 22% dos ativos bancários do planeta registraram níveis de capital fracos na projeção hipotética.