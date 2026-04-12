Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

FMI adverte que sistema monetário não está pronto para os riscos da IA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/04/2026 17:04

compartilhe

SIGA

O sistema monetário internacional não está preparado para os grandes riscos da inteligência artificial, advertiu neste domingo (12) a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Não temos a capacidade coletiva de proteger o sistema monetário internacional contra riscos cibernéticos de grande magnitude", disse Kristalina Georgieva à CBS, ao fim das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial, em Washington.

"Os riscos não param de crescer de forma exponencial", acrescentou.

"Trabalhamos para entender quais são os riscos e como podem ser administrados, porque o tempo não está a nosso favor", afirmou Georgieva.

A economista búlgara respondia sobre a reunião de sexta-feira (10), na qual as principais autoridades financeiras americanas abordaram as implicações de cibersegurança da decisão da Anthropic de adiar seu novo modelo de IA, Mythos, descrito como "muito perigoso" em seu estado atual.

A empresa afirmou que o Mythos tem a capacidade de detectar falhas informáticas inéditas em uma escala e velocidade sem precedentes. Também informou que pediu a um consórcio de gigantes da tecnologia, entre eles Google, Nvidia, Apple e Microsoft, que teste o modelo para corrigir as falhas antes de considerar seu lançamento.

As advertências sobre o Mythos foram interpretadas por especialistas em cibersegurança como a concretização das previsões sobre a ascensão vertiginosa da IA.

Também houve críticas à Anthropic por ignorar riscos dessa tecnologia para priorizar sua comercialização em meio à competição com a OpenAI e seu modelo ChatGPT.

Os anúncios ocorrem enquanto os mercados financeiros americanos acompanham atentamente as aberturas de capital das duas empresas no fim deste ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bl/bpe/lb/cjc/lm

Tópicos relacionados:

eua fmi governo ia politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay