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INVESTIGAÇÃO

Contratos envolvendo Luciano Huck e Daniel Vorcaro entram no foco da Globo: emissora autoriza uma medida interna para examinar os acordos entre os dois

Emissora avalia histórico comercial e patrocínios milionários com ex-banqueiro; apresentador afirma que todas as operações foram regulares

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
08/10/2026 15:29

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Contratos envolvendo Luciano Huck e Daniel Vorcaro entram no foco da Globo: emissora autoriza uma medida interna para examinar os acordos entre os dois
Luciano Huck e Daniel Vorcaro são o foco da auditoria da Globo sobre suas relações comerciais crédito: Reprodução

A Globo abriu uma auditoria interna para examinar o histórico de negócios e relações comerciais entre o apresentador Luciano Huck e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. A apuração foi divulgada pela revista "Veja", após a Polícia Federal apreender mensagens no celular do ex-banqueiro.

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O procedimento interno pretende verificar contratos comerciais, contatos e eventuais operações entre Huck e Vorcaro. As mensagens obtidas pela investigação mostram encontros, jantares, favores, uso de aeronaves e negociações de patrocínio do Will Bank ao programa "Domingão com Huck".

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Negociações financeiras

Os registros indicam contato frequente entre ambos desde 2023. Em mensagem de outubro de 2025, Huck detalhou quantias ligadas à instituição financeira divididas em duas frentes:

  • repasses de R$ 83 milhões referentes à mídia do Will Bank na Globo;

  • montante de R$ 26 milhões definido como um "contrato pessoal".

A soma dos valores mencionados chega a R$ 109 milhões. A auditoria pretende analisar como foram estruturados esses contratos e os negócios que envolveram empresas ligadas ao ex-banqueiro.

Apoio logístico em viagem

As mensagens divulgadas pela imprensa apontam que Vorcaro ajudou em uma viagem de Huck à Ucrânia em 2024. O empresário disponibilizou uma aeronave para transportar o apresentador até Varsóvia, na Polônia, de onde a equipe seguiu rumo ao território ucraniano.

O ex-controlador também colaborou para viabilizar a aproximação entre Huck e o presidente Volodymyr Zelensky. A viagem resultou em uma entrevista exibida na Globo e incorporada ao documentário "Huck e Zelensky - Não Está Tudo Bem", lançado pelo Globoplay.

Posicionamento da assessoria

Luciano Huck nega ter mantido sociedade empresarial com Daniel Vorcaro. A equipe do apresentador afirmou que a relação tratava da captação e da gestão do patrocínio do Will Bank.

Segundo a assessoria, os acordos ocorreram com contratos formais, emissão de notas fiscais, recolhimento de tributos e prestação dos serviços contratados. Os acordos de publicidade e imagem foram rescindidos antes da intervenção do Banco Central na instituição.

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As mensagens divulgadas até o momento não apontam a prática de ilegalidades por Huck.


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