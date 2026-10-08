Contratos envolvendo Luciano Huck e Daniel Vorcaro entram no foco da Globo: emissora autoriza uma medida interna para examinar os acordos entre os dois
Emissora avalia histórico comercial e patrocínios milionários com ex-banqueiro; apresentador afirma que todas as operações foram regulares
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A Globo abriu uma auditoria interna para examinar o histórico de negócios e relações comerciais entre o apresentador Luciano Huck e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. A apuração foi divulgada pela revista "Veja", após a Polícia Federal apreender mensagens no celular do ex-banqueiro.
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O procedimento interno pretende verificar contratos comerciais, contatos e eventuais operações entre Huck e Vorcaro. As mensagens obtidas pela investigação mostram encontros, jantares, favores, uso de aeronaves e negociações de patrocínio do Will Bank ao programa "Domingão com Huck".
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Negociações financeiras
Os registros indicam contato frequente entre ambos desde 2023. Em mensagem de outubro de 2025, Huck detalhou quantias ligadas à instituição financeira divididas em duas frentes:
repasses de R$ 83 milhões referentes à mídia do Will Bank na Globo;
montante de R$ 26 milhões definido como um "contrato pessoal".
A soma dos valores mencionados chega a R$ 109 milhões. A auditoria pretende analisar como foram estruturados esses contratos e os negócios que envolveram empresas ligadas ao ex-banqueiro.
Apoio logístico em viagem
As mensagens divulgadas pela imprensa apontam que Vorcaro ajudou em uma viagem de Huck à Ucrânia em 2024. O empresário disponibilizou uma aeronave para transportar o apresentador até Varsóvia, na Polônia, de onde a equipe seguiu rumo ao território ucraniano.
O ex-controlador também colaborou para viabilizar a aproximação entre Huck e o presidente Volodymyr Zelensky. A viagem resultou em uma entrevista exibida na Globo e incorporada ao documentário "Huck e Zelensky - Não Está Tudo Bem", lançado pelo Globoplay.
Posicionamento da assessoria
Luciano Huck nega ter mantido sociedade empresarial com Daniel Vorcaro. A equipe do apresentador afirmou que a relação tratava da captação e da gestão do patrocínio do Will Bank.
Segundo a assessoria, os acordos ocorreram com contratos formais, emissão de notas fiscais, recolhimento de tributos e prestação dos serviços contratados. Os acordos de publicidade e imagem foram rescindidos antes da intervenção do Banco Central na instituição.
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As mensagens divulgadas até o momento não apontam a prática de ilegalidades por Huck.