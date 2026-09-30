Luana Piovani critica Huck por mensagens a Vorcaro: 'traidor da pátria'

A atriz Luana Piovani usou seu perfil no Instagram para criticar o apresentador Luciano Huck, a quem chamou de "traidor da pátria". A manifestação foi uma reação a uma reportagem da revista "Veja" publicada nesta quarta-feira (30/9), sobre um relatório que revelou mensagens trocadas entre Huck e o banqueiro Daniel Vorcaro.

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As conversas foram descobertas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro, que está preso por ter comandado a maior fraude financeira do país. O material mostra que a relação entre os dois começou dois anos antes da prisão do banqueiro e que incluía encontros, jantares e parcerias comerciais.

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Em sua postagem, Piovani publicou uma captura de tela da matéria com uma longa legenda. Ela usou versos do poema "E agora, José?", de Carlos Drummond de Andrade, antes de fazer acusações contra o apresentador.

A atriz afirmou que o povo "não quer você com sua hipocrisia, fingindo ser o cara que você não é". "Você está junto da mesa de toda família brasileira e o que você faz? Põe uma cobra para devorá-los!", escreveu. O texto de Piovani também continha as frases "fascistas não passarão" e "sionistas não passarão", finalizando com a mensagem de que o Brasil "não merece sua mentira".

As tratativas nas mensagens entre o banqueiro e o apresentador envolviam, dentre outras coisas, um acordo de mídia com a Globo. Segundo o próprio Huck detalha nas conversas, o acordo rendeu R$ 83 milhões em publicidade para a emissora e R$ 26 milhões para ele em um contrato pessoal.

Na terça-feira (29/9), ainda, Piovani havia criticado Huck por ter promovido a plataforma TemMeuVoto durante seu programa, “Domingão com Huck”. O Ministério Público Federal (MPF) no Rio Grande do Sul averigua se o caso de fato infringe a legislação eleitoral após denúncias a respeito do viés da ferramenta, que se propõe a ligar eleitores aos candidatos que melhor lhes representam de forma supostamente imparcial.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck