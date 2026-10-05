Cada hectare de banana deixa 220 toneladas de pseudocaule no campo, mas fábricas brasileiras encontram nesse descarte uma matéria prima com destinos surpreendentes

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O pseudo-caule da bananeira, parte carnosa que sobra após a colheita, está sendo transformado em matéria-prima para tecidos, papel e embalagens no Brasil. A inovação transforma um resíduo agrícola em um recurso com potencial industrial.

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Cada hectare de cultivo de banana pode gerar cerca de 220 toneladas de biomassa, incluindo caules e folhas, que geralmente são deixados no campo. No Brasil, os pseudo-caules criam milhões de toneladas de resíduos anualmente, enquanto na Índia o volume chega a 51,18 milhões de toneladas por ano.

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O interesse industrial vem da qualidade técnica do material. Os caules contêm fibras celulósicas com resistência à tração de aproximadamente 570 megapascais, superior a fibras como juta e sisal. Isso as torna adequadas para a produção de fios e como reforço em materiais compostos.

Da produção artesanal à industrial

O uso da fibra de banana está saindo de pequenas oficinas para uma cadeia de suprimentos organizada, com padrões de qualidade e rastreabilidade. Um exemplo é o projeto Banana Têxtil, do Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil de Santa Catarina, focado na produção de tecidos em larga escala. A iniciativa foi finalista do BRICS Solutions Awards.

O processo industrial começa perto das plantações para reduzir custos de transporte. Os pseudo-caules são classificados por tamanho e umidade. A extração mecânica, chamada descortezamento, utiliza rolos e lâminas para separar a fibra da polpa. Em seguida, um processo de lavagem intenso é realizado, e plantas modernas recirculam a água para diminuir o consumo.

A secagem é uma etapa crucial, pois a temperatura afeta as propriedades finais da fibra, exigindo controle de processo para garantir a qualidade do material.

Papel e embalagens como alternativa

A fibra de banana também é utilizada na produção de papel e celulose. Um estudo apoiado pela Embrapa testou a fibra misturada com goma arábica para criar bandejas de frutas. Os resultados mostraram que as placas tiveram resistência à tração superior (2,7 e 3,1 MPa) em comparação com o controle de polpa de papel reciclado (2,5 MPa), embora tenham apresentado maior absorção de água.

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Para a viabilidade financeira e ambiental do processo, é fundamental que subprodutos como polpa e seiva sejam aproveitados, transformando-se em composto, biogás ou fertilizante líquido. A fibra do pseudo-caule permite que a indústria têxtil, de papel e de embalagens substitua insumos fósseis por um resíduo já existente em grande volume. O estudo foi publicado na revista “Packaging Technology and Science”.