Opera Capital celebra cinco anos e mais de R$12 bi operados

A Opera Capital completa cinco anos com mais de R$ 12 bilhões em volume acumulado de operações de crédito, mais de 5,2 mil clientes e atuação em mais de 500 cidades brasileiras. Com sede em Jaraguá do Sul (SC), a companhia realizou mais de 179 mil operações no período e conta com cerca de 200 colaboradores.

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Os resultados foram apresentados pelo CEO, Gustavo Roweder, durante o Opera Talks 2026, que celebrou o aniversário da empresa em 30 de setembro, no Teatro SCAR, em Jaraguá do Sul. O evento reuniu 950 pessoas, entre colaboradores de todo o país, clientes, parceiros, amigos e comunidade. Após a apresentação do CEO, o ator, empresário e comunicador Otaviano Costa emocionou a plateia com a palestra “De peito aberto”.

Liderança que sustenta o crescimento

À frente da Opera desde a fundação, em 2021, Gustavo relaciona o crescimento à formação de equipes e à proximidade com os clientes. A empresa transforma recebíveis em capital de giro para atender necessidades de caixa e apoiar oportunidades de expansão.

“Nosso propósito é dar segurança para o cliente meter o pé no acelerador”, afirma. Para o executivo, essa entrega exige profissionais preparados para compreender como cada empresa opera, para quem vende e quais desafios enfrenta.

“Liderar é inspirar pelo exemplo, desenvolver talentos e criar condições para que as pessoas cheguem mais longe do que imaginavam ser capazes”, afirma Gustavo. Compartilhar conhecimento, criar autonomia e dar espaço a opiniões diferentes são princípios que orientam sua gestão.

Essa preparação se soma aos investimentos em inteligência de dados, automação e plataformas próprias. Na visão do CEO, a tecnologia deve melhorar as decisões e liberar tempo para ouvir os clientes. É o que ele chama de manter o “ouvido no trilho”: acompanhar de perto o mercado e o cliente para perceber mudanças que podem afetar os negócios.

Expansão com inteligência de mercado

Dar continuidade à expansão nacional e fortalecer a atuação na Região Sul, em São Paulo e Minas Gerais são objetivos da Opera. Segundo o sócio da Opera Capital, Guilherme Roweder, a meta é alcançar R$ 5 bilhões em patrimônio líquido até 2029.

Para sustentar o crescimento, o diretor argumenta que a companhia investe em bases de dados, análise de crédito e novas tecnologias. Essa estrutura é fortalecida pela dedicação da equipe em acompanhar os segmentos de atuação dos clientes, como agronegócio, indústria metalmecânica, serviços e commodities.

“Conhecer o mercado de cada cliente nos permite contribuir além do crédito: identificar oportunidades, apoiar a diversificação dos negócios e ajudar a reduzir riscos. Esse conhecimento orienta nossas decisões e a forma como apoiamos o crescimento das empresas”, reitera Guilherme.

Otaviano de peito aberto

Em “De peito aberto”, Otaviano Costa partiu da experiência de uma cirurgia cardíaca para provocar o público a rever como vive, trabalha e define suas prioridades. Falou sobre a coragem de fazer escolhas e mudar atitudes antes que uma crise imponha essa necessidade. Ao defender a decisão de “positivar a timeline”, destacou a responsabilidade de cada pessoa pela energia que leva às relações e aos ambientes. Sua mensagem foi conciliar ambição profissional, saúde e presença junto a quem dá sentido às conquistas.

“As pessoas que estão ao nosso redor são o nosso maior capital”, afirmou Otaviano. Essa valorização das relações encontrou conexão com a mensagem de Gustavo de que, antes de construir um negócio, é preciso construir a si mesmo.

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“Ver alguém do nosso time realizar um sonho ou um cliente encontrar confiança para seguir em frente dá sentido ao que construímos. É nessas conquistas que eu reconheço o valor do nosso trabalho”, afirma o CEO.